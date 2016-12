Mitsubishi L200 Triton 2017 chegará em outubro com preços a partir de R$ 131.990

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 16 de agosto de 2016



O visual, o conjunto propulsor e o interior foram atualizados Foto: Mitsubishi / Divulgação

Visual renovado, o. novo motor diesel de quatro cilindros 2.4 com bloco em alumínio, 30 quilos mais leve em relação ao anterior, de 190 cv, e novos recursos eletrônicos são os destaques da L200 Triton 2017. A principal modificação de estilo da nova geração é na grade com vincos, faróis espichados e lanternas que invadem as laterais da caçamba. A Mitsubishi L200 Triton 2017 custará de R$ 131.990, na opção Sport GLS, a R$ 174.990, na Sport HPE Top.



Foto: Mitsubishi / Divulgação

O novo motor diesel de 190 cv atuará com o câmbio manual de seis marchas na versão de entrada, a GLS, enquanto na Sport HPE e Sport HPE Top, o câmbio serrá automático de seis velocidades com troca sequencial de marchas por aletas atrás do volante. O seletor de tração permite as opções 4×2, 4×4 com rodagem no asfalto, 4×4 e 4×4 com reduzida. Ainda controles de tração, estabilidade, de subida e descida em rampas.



Foto: Mitsubishi / Divulgação

A HPE Top traz farois de xenônio com iluminação diurna em LEDs, bancos em couro com regulagens elétricas para o do condutor, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia com tela de sete polegadas, câmera de ré, partida por botão, sensores de acionamento de faróis, chuva e estacionamento, airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho, para motorista.

Junto com a nova geração da L200, a Mitsubishi manterá em linha seis modelos atuais que tem preços entre R$91.990, da L200 Triton 2.4 Flex Outdoor, a R$ 136.900, da L200 Outdoor automática.

Nova Geração

Mitsubishi L200 Triton 2017

Sport GLS – R$ 131.990

Sport HPE – R$ 161.990

Sport HPE Top – R$ 174.990

Fonte: Mitsubishi