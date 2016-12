Toyota Etios Platinum chega por R$ 62.490, na versão hatch, e R$ 65.990, na sedã

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 03 de agosto de 2016



Para-choque e grade exclusivos valorizam frente dos compactos Foto: Toyota / Divulgação

Atibaia (SP)

Atualizado na Linha 2017, a nova versão top amplia para 16 as opções do Etios hatch e sedã com motores 1.3 e 1.5 e transmissões manual e automática. O topo de gama Etios Platinum chega nesta quinta-feira às concessionárias da marca japonesa com aperfeiçoamentos no conjunto propulsor e detalhes exclusivos que valorizam o visual, conforto e a segurança. O Toyota Etios Platinum 2017 hatch custa R$ 62.490 e o sedã R$ 65.990.

Foto: Toyota / Divulgação

Novos para-choques dianteiros e traseiros, grade frontal, saias laterais, rodas de liga leve de 15 polegadas e desenho exclusivo, lanternas traseiras com máscara negra, sensores de ré e, no sedã, também aerofólio traseiro identificam o Platinum. Todos os itens foram desenvolvidos pela engenharia brasileira, no Centro de Engenharia e Design da Toyota, em São Bernardo com Campo.



O interior, desenvolvido a partir da versão XLS, traz novos bancos em couro e material sintético, o do condutor com regulagem de altura, central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque com áudio, TV digital, DVD, GPS, câmera de ré, viva-voz por Bluetooth e entrada USB.



O Platinum conta direção elétrica progressiva, ar-condicionado, computador de bordo, controle eletrônico de velocidade e comandos elétricos de vidros, retrovisores e portas e porta-malas. Todos os ocupantes contam com a proteção de cintos de segurança de três pontos e apoios de cabeça. O banco traseiro tem encosto rebatível. O porta-malas leva 270 litros no hatch e 562 no sedã.



O conjunto propulsor do Platinum conta com o motor 1.5 de 107 cv e sistema de aquecimento de combustível que dispensou a o tanquinho auxiliar. O câmbio é automático de quatro velocidades. A linha Etios 2017 conta também com o motor 1.3 de 98 cv e transmissão mecânica de seis marchas. Os dois propulsores passaram por aperfeiçoamentos.

Toyota Etios Linha 2017

Hatch

1.3 X M/T – R$ 44.120

1.3 X A/T – R$ 47.770

1.5 XS M/T – R$ 49.135

1.5 XS A/T – R$ 52.800

1.5 XLS M/T – R$ 54.040

1.5 XLS A/T – R$ 57.720

1.5 Cross M/T – R$ 57.550

1.5 Cross A/T – R$ 61.240

1.5 Platinum – R$ 62.490

Sedã

1.5 X M/T – R$ 48.635

1.5 X A/T – R$ 52.300

1.5 XS M/T – R$ 51.840

1.5 XS A/T – R$ 55.515

1.5 XLS M/T – R$ 56.950

1.5 XLS A/T – R$ 60.640

1.5 Platinum – R$ 65.990

Fonte: Toyota do Brasil

Viagem a convite da Toyota