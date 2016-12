Toyota Hilux e SW4 2017 agora também flex com preços a partir de R$ 111.700

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 05 de agosto de 2016



Depois do propulsor diesel, o flex aumenta opções do SW4 e Hilux Foto: Toyota / Divulgação

As famílias Hilux e SW4 cresceram na Linha 2017 com a chegada das versões com motor flexível. A picape e o utilitário esportivo, apresentados nesta semana pela Toyota, em Atibaia (SP), são equipados com o motor 2.7 16V Dual VVT-i Flex de 159 cv (gasolina) a 163 cv (etanol) e força máxima (torque) de 25 kgmf ( com os dois combustíveis) e dispensa o tanque auxiliar de partida a frio. O câmbio automático de seis velocidades conta com dois modos de condução, o ECO, para consumo combustível eficiente, e POWER, para desempenho mais esportivo. A picape Toyota Hilux SR A/T 4×2 Cabine Dupla começa em R$ 111.700, e o utilitário esportivo Toyota SW4 SR A/T de cinco assentos em R$ 159.600.



A Hilux Flex 2017 tem três versões, todas cabine dupla: SRV com tração 4×4, SRV 4×2 e SR 4×2. Já o SW4 tem duas opções, a SR 4×2 de cinco assentos e SR 4×2 de sete assentos. O acabamento das versões flexíveis acompanham o interior das equipadas com o propulsor diesel. O propulsor recebeu aperfeiçoamentos para reduzir o consumo de combustível e o nível de emissões como o duplo comando de válvulas e o novo sistema de partida a frio. Dados da Toyota mostram que o consumo ficou até 7% melhor.



Versões

Foto: Toyota / Divulgação

Hilux 2017

SR - direção hidráulica progressiva, volante funcional com regulagem de altura e profundidade banco do condutor com ajuste de distância, inclinação e altura, ar-condicionado, controle eletrônico de velocidade, central Multimídia Toyota Play com tela de sete polegadas de comando por toque, navegação por GPS, câmera de ré, vídeo integrado com TV Digital e leitor de DVD, rádio com CD Player/MP3, Bluetooth, conexões USB e AUX, protetor de caçamba, retrovisores com indicadores de direção, rodas de liga leve aro 17, airbags frontais, airbag de joelho (para motorista), freios ABS com EBD, sistema de alarme perimétrico e sistema universal para cadeira de criança ISOFIX.

SRV 4×2 e 4×4 – acrescentam ar-condicionado automático/digital com saída de ar central para os bancos traseiros, banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura, computador de bordo com tela de 4,2¿ de TFT, estribos laterais na cor preta, bancos em couro e material sintético, assistentes de reboque (TSC) e de subida (HAC), controles eletrônicos de estabilidade (VSC) e de tração (A-TRC) e sistema de alarme volumétrico.



SW4 4×2 cinco e sete lugares - mesmo nível de equipamentos do SRV, ar-condicionado integrado analógico em todas as fileiras de bancos, com saídas para a segunda e terceira (versão de sete assentos).

Versões e preços

Hilux Flex 2017

SR A/T 4×2 Cabine Dupla – R$ 111.700

SRV A/T 4×2 Cabine Dupla – R$ 120.800

SRV A/T 4×4 Cabine Dupla – R$ 131.200

SW4 Flex 2017

SR A/T de 5 assentos – R$ 159.600

SR A/T de 7 assentos – R$ 164.900

Fonte: Toyota