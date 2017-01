Atualizada, Yamaha Factor 125i 2107 custa R$ 7.390

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 06 de julho de 2016



O modelo de entrada é recomendada para o trabalho e lazer Foto: Yamaha / Divulgação

Modelo urbano de entrada na gama de motocicletas Yamaha, a Factor 125i 2017 é apresentada pela montadora como um modelo para o lazer e o trabalho. O novo motor flexível com injeção eletrônica de combustível é o destaque da moto que agora tem três anos de garantia. O propulsor desenvolve até 11,1 cavalos com etanol. O tanque de gasolina de 13,5 litros aumento para 15,7 litros. Sem frete incluído, a Yamaha Factor 125i tem preço sugerido de R$ 7.390.



Foto: Yamaha / Divulgação

A Factor 125i divide com a Factor 150, lançada em outubro de 2015, componentes como a estrutura, farol e tanque de combustível. Com partida elétrica, freio dianteiro a disco tem acionamento hidráulico. As rodas são de liga leve. O quadro de instrumentos analógico digital conta com velocímetro, hodômetros parcial e total, autonomia e indicador de marcha engatada. A nova YBR125i 2017 está disponível nas cores vermelho hot e preto eclipse.