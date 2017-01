BMW M2 Coupé chega ao mercado brasileiro por R$ 379.950

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 13 de junho de 2016



Entradas generosas de ar no para-choque,saias laterais e duplo escapamento Foto: BMW / Divulgação

A versão esportiva e mais potente da Série 2 tem detalhes visuais, conjunto propulsor e interior diferenciados em relação do modelo normal. Apresentado no Salão de Detroit, em janeiro passado, o M2 Coupé acompanha a esportividade dos modelos de alto desempenho da BMW. A montadora alemã pretende vender no mercado brasileiro até o final deste ano 50 unidades do M2 Coupé que custa R$379.950.



Foto: BMW / Divulgação

Os defletores dianteiros mais baixos com generosa entrada de ar no para-choque, rodas de liga leve M de 19 polegadas, saias laterais e escapamento duplo com ponteiras cromados valorizam o visual. Os sistemas de refrigeração e freios foram redimensionados em relação ao Série 2. Os discos de freio são de material composto e pinças em azul metálico. O interior tem revestimento de couro tipo Alcântara nos painéis das portas e no console central com apliques em fibra de carbono que contrastam com costuras azuis em relevo. Volante, bancos tipo concha, quadro de instrumentos em vermelho e alavanca do câmbio seguem a exclusividade da assinatura M. O sistema de som é Harman Kardon.



Foto: BMW / Divulgação

O esportivo conta com assistente de farol alto, airbags duplos dianteiros, laterais traseiros e de cortina (dianteiros e traseiros), controle de estabilidade e tração e faróis bi-xenon. O BMW ConnectedDrive permite o uso de aplicativos como o GoPro – que controla a câmera e a gravação. O motor de seis cilindros 3.0 Twinpower Turbo de 370 cv atua em conjunto com o câmbio automático de dupla embreagem e sete velocidades e opção de troca sequencial de marchas por hastes atrás do volante. Conforme dados do fabricante, o M2 Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos e tem a velocidade máxima limitada a 250 km/h.