Chevrolet Onix 2017 avança em tecnologia, desempenho e conforto a partir de R$ 44.890

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 28 de julho de 2016

Mudanças valorizaram os hatch e sedã Foto: Priscila Nunes e GM / Especial e Divulgação

Gramado (RS)

O carro mais vendido no mercado brasileiro e o sedã líder do seu segmento estão de cara nova, receberam modificações internas e aperfeiçoamentos no conjunto propulsor. As modificações melhoraram comportamento do Onix e do Prisma como provou o test-drive dos dois modelos por mais de 400 quilômetros em e estradas da Serra gaúcha, no começo da semana, onde ocorreu a apresentação da Linha 2017 que terá ainda a versão aventureira urbana Activ.

A versão aventureira urbana Activ traz detalhes exclusivos externos e internos Foto: Priscila Nunes e GM / Especial e Divulgação

A versão aventureira urbana Activ traz detalhes exclusivos externos e internos

A redução do peso, motor, câmbio, direção e suspensão ajustados, os compactos enfrentaram forte chuva e permitiram manter os limites de velocidade em rodovias em bom estado e nem tanto, trechos acidentados e estradinhas vicinais onde só passava um carro. Com condutor e três acompanhantes, mostraram que vieram para mexer com a concorrência e manter a liderança no principal segmento do mercado brasileiro.

Mudaram para-choque, grade e conjunto ótico com assinatura em LEDs acompanhando a identidade visual Chevrolet conforme a versão. O capô ficou mais baixo ganhou e vincos. O novo design valorizou as linhas dinâmicas nas laterais. Atrás, a principal alteração foi nas lanternas.



Foto: Priscila Nunes e GM / Especial e Divulgação

As mudanças deixam o visual mais baixo, largo e robusto. Todas as versões trazem de série mais componentes eletrônicos e o sistema OnStar com recursos diversos de acordo com a opção. Os motores 1.0 e 1.4 foram aperfeiçoados.



Foto: Priscila Nunes e GM / Especial e Divulgação

Com a direção elétrica, ajustes nas transmissões, incluindo a nova manual de seis marchas, e os pneus verdes, o Onix e o Prisma na Linha 2017 consomem menos combustível e tiveram reduzidos os níveis de emissões. O hatch ficou 32 quilos mais leve e o sedã 34 quilos. Dados do INMETRO divulgados pela General Motors mostram que o Onix ficou até 18% mais econômico em relação ao modelo anterior, e o Prisma até 22%.



Modelos e versões

Chevrolet Onix

LT 1.0 ECO – R$ 44.890

LT 1.0 ECO + MyLink – R$ 46.290

Ar-condicionado, comandos elétricos dos vidros dianteiros, travas das portas, alerta de marchas OnStar Safe (Diagnóstico, App/Web e Segurança), som com Bluetooth e USB, limpador e desembaçador traseiro, sistemas antifurto, duplo airbag, câmbio de seis marchas, rodas 14 polegadas, freios ABS com EBD. Estão entre os opcionais volante multifuncional, sistema multimídia MyLink de segunda geração, abertura do porta-malas por controle remoto, e OnStar Protect (App/Web, Diagnóstico, Emergência e Segurança).

LT 1.4 ECO LT 1.4 M/T – R$ 49.590

LT 1.4 A/T (automático)- R$ 54.790

Acrescenta coluna de direção com regulagem de altura, sensor de estacionamento traseiro com auxílio gráfico, e rodas 15 polegadas com novas calotas. Volante com acabamento premium, transmissão automática de seis velocidades e controlador eletrônico de velocidade são opcionais.

LTZ 1.4 ECO M/T - R$ 54.490

LTZ 1.4 A/T (automático) – R$ 59.790

Soma ainda bancos com revestimento premium, computador de bordo com cinco funções, OnStar Exclusive (App/Web, Concierge, Diagnóstico, Emergência, Navegação e Segurança) e comandos elétricos dos vidros traseiros e dos retrovisores. Mais detalhes cromados, superfície interna dos faróis cromada, assinatura em LEDs, faróis de neblina, rodas de alumínio e detalhes cromados.

Chevrolet Prisma

1.4 LT ECO M/T – 53.690

LT 1.4 ECO A/T (automático) R$ 58.990

Direção com regulagem de altura, volante multifuncional, velocímetro digital, ar-condicionado, comandos elétricos de portas, vidros dianteiros e porta-malas, sistema multimídia MyLink com tela de sete polegadas, sensor de estacionamento, OnStar ((App/Web, Diagnóstico, Emergência e Segurança), detalhes cromados e rodas de 15 polegadas.

1.4 LTZ M/T- R$ 58.690

LTZ 1.4 A/T (automático) – R$ 64.6790

Acrescenta acabamento interno em dois tons, bancos com revestimento premium e tecido alto relevo, câmera de ré, computador de bordo com cinco funções, comandos elétricos dos vidros traseiros, retrovisores e porta-malas,sistema OnStar Exclusive (Diagnóstico, App/Web, Segurança, Emergência, Concierge e Navegação). Faróis com superfície interna cromada, guia de LEDs, faróis de neblina e rodas de alumínio.

Fonte: General Motors