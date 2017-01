Chevrolet Onix Activ, um aventureiro na cidade a partir de R$ 57.190

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 29 de julho de 2016



Um veículo versátil para viver novas experiências foi a proposta da engenharia da General Motors ao desenvolver o Onix Activ valorizado a atitude e o estilo. Por fora, para-choques, caixas das rodas e base das portas com moldura em plástico fosco e rack no texto exclusivos diferenciam a nova versão. O Activ teve apresentação especial durante o lançamento dos novos Onix e Prisma Linha 2017, em Gramado, na Serra gaúcha, e que estão chegando aos concessionários. O Chevrolet Onix Activ custa R$ 57.190 na opção com transmissão manual, e R$ 62.290, na com câmbio automático.



O visual robusto chama a atenção, destacado pelo contraste do preto fosco e cinza com o amarelo da carroceria, reforçado pelo pela grade bipartida com moldura em preto brilhante. Os faróis contam com máscara negra e filetes de LED. O aplique lateral acompanha a base do veículo dos faróis de neblina e para-lamas e saias das portas até a traseira. O Activ tem seis opções cores: laranja, branco, prata, cinza, vermelho e preto.



A suspensão recalibrada e as rodas de 15 polegadas com pneus maiores 195/65 deixaram o aventureiro urbano três centímetros mais alto em relação à versão original. Medidas que facilitam superar terrenos mais acidentados, o pavimento nem sem em condições de transito das ruas e estradas, e, conforme a engenharia da General Motors, vencer pequenos alagamentos.



O interior do Activ acompanha os aperfeiçoamentos do Onix e do Prisma. O revestimento combina as cores preto e laranja nos bancos, painel, laterais das portas, console, quadro de instrumentos e volante multifuncional. A direção elétrica progressiva foi recalibrada e, entre os itens de série estão ar-condicionado, câmera de ré, sensores de chuva e de estacionamento, quadro de instrumentos com velocímetro digita, bússola e alerta de mudança de marcha. Os retrovisores, vidros e travas das portas têm acionamento elétrico.



A central multimídia MyLink 2 tem tela de sete polegadas sensível ao toque interativa com os sistemas operacionais iOS (CarPlay) e Android (Android Auto) e também funciona por comando de voz. Conta ainda com entradas USB e para iPod e navegação pelo Google Maps.O OnStar do hatch aventureiro urbano é o Exclusive que oferece mais de 20 funções de Diagnóstico, App/Web, Segurança, Emergência, Concierge e Navegação. Por exemplo, monitorar a pressão dos pneus e até a possibilidade de auxílio na recuperação do veículo em caso de furto ou roubo.



O motor 1.4SPE/4 ECO Flex de 98 cv (gasolina) a até 106 cv (etanol)atua com os câmbios manual de seis marchas e automático de seis velocidades com troca sequencial. Com gasolina, o Activ percorre 12,3 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Já com etanol faz 8,4 lm/l na cidade e 9,4 km/l na estrada.