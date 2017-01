 Citroën C3 com motor PureTech 1.2 Flex custa a partir de R$ 46.490

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 22 de junho de 2016



Principal novidade do compacto é o novo motor importado da França Foto: Citroën / Divulgação

O motor de três cilindros PureTech 1.2 Flex, maior conectividade e manutenção programada são as principais novidades do Citroën C3 2017 que manteve o mesmo visual. O novo propulsor substitui o 1.5 nas versões Origine, Attraction e Tendance. Já a opção 1.6 permanece inalterada. O Citroën C3 custa a partir de R$ 46.490, na opção PureTech 1.2 Flex Origine, a R$ 63.190, na 1.6 automático Exclusive.

Foto: Citroën / Divulgação

O PureTech tem duplo comando de válvulas variável, quatro válvulas por cilindro, bomba de óleo variável, coletor de escapamento integrado ao cabeçote, e sistema de partida a frio com aquecimento no injetor, que dispensa o tanquinho auxiliar. São de 84 cv com gasolina e 90 cv apenas com etanol distribuídos pelo câmbio manual de cinco marchas. Com classificação AAA no programa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, do INMETRO, a montadora enfatiza que a redução de consumo de combustível pode chegar até 32% em trânsito urbano e permite ao hatch rodar até 16,6 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Produzido na França, o PureTech recebeu alterações e adaptações para atender as condições brasileiras como reforço de componentes para utilização do etanol. A transmissão também adequada às novas potência e força do motor.



A opção do para-brisa Zenith, como uma bolha de vidro, valoriza o C3 ampliando o ângulo de visão. A central multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque com a função MirrorScreen e reconhecimento de voz permite espelhamento e controle das funções de smartphones com sistemas Android e CarPlay (Apple). Já o aplicativo Link MyCitroën armazena e recupera informações como como autonomia, consumo da última semana, odômetro, dados do percurso, localização do veículo e continuidade da navegação entre outras.



Foto: Citroën / Divulgação

Opções e preços

Origine – R$ 46.490

Direção elétrica, ar-condicionado, vidros, retrovisores e travas elétricas, freios com ABS e REF ( repartidor eletrônico de frenagem) são de série, entre outros itens.

Attraction – R$ 49.990

Acrescenta sistema de áudio com rádio AM/FM, Bluetooth com entrada USB, e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, luzes diurnas em LEDs, rodas de liga leve e faróis de neblina, entre outros. A central multimídia é opcional.

Tendance – R$ 52.960

Conta ainda com o para-brisa Zenith, alarme e sensor de estacionamento traseiro. A central multimídia é opcional.

Foto: Citroën / Divulgação

O Citroën C3 PureTech 1,2l Flex tem três anos de garantia e seis anos de garantia anticorrosão perfurativa. O Plano de Revisão a R$ 1 Por Dia, com revisões de 10.000, 20.000 e 30.000 km, tem preços fixos de R$ 365 por ano.

Versões e preços

Citroën C3

PureTech 1.2 Flex Origine – R$ 46.490

PureTech 1.2 Attraction – R$ 49.990

PureTech 1.2 Flex Tendance – R$ 52.690

1.6 automático Tendance – R$ 57.690

1.6 automático Exclusive – R$ 63.190

Fonte: Citroën