Conheça os carros mais vendidos no primeiro semestre de 2016

A venda de veículos de janeiro a junho deste mostra modificações significativas. A perda do poder aquisitivo do prejudicou os carros compactos de menor preço. Os modelos mais completos e os modelos de segmentos superiores avançaram como o Toyota Corolla que ficou em quinto e o Honda HR-V que foi o sétimo. Também dos segmentos superiores, o utilitário esportivo Jeep Renegade foi o 12º, as picapes Toyota Hilux, 18º e a Fiat Toro, 20º.



O Chevrolet Onix manteve a liderança do semestre com 68.540 registros. O Hyundai HB20 (55.925), Ford Ka (34.572), Fiat Palio (31.964) e Toyota Corolla (31.896) completam os cinco mais vendidos. Apenas 68 unidades separaram o compacto Palio do sedã médio Corolla.

1º – Chevrolet Onix – 68.540

2º – Hyundai HB20 – 55.925

3º – Ford Ka – 34.572

4º – Fiat Palio – 31.964

5º – Toyota Corolla – 31.896

6º – Chevrolet Prisma – 31.165

7º – Honda HR-V – 30.886

8º – Volkswagen Gol – 30.525

9º – Fiat Strada – 28.911

10 – Volkswagen Fox – 25.536

Fonte: Fenabrave