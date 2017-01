Dodge Viper se despede com cinco edições limitadas

Sobre Rodas

As edições terão 217 unidades com identificação personalizada Foto: Fiat Chrysler / Divulgação

O mítico Viper, um dos símbolos da indústria automobilística americano e que teve série de televisão nos anos 90, foi marcado pelo visual agressivo, elevada potência do motor e poucos recursos eletrônicos. A trajetória do superesportivo será marcada por cinco edições especiais. Lançado em 1992, teve mais de 30 mil unidades vendidas. Na semana passada a FCA – Fiat Chrysler Automóveis – anunciou o lançamento das cinco séries comemorativas que já estão à venda nos Estados Unidos. Os carros trarão uma placa de identificação com o número de série e poderão incluir o nome do futuro proprietário. As 217 unidades serão equipadas com o motor V10 8.4 aspirado de 645 cv.

Viper 1:28 Edition ACR

Foto: Fiat Chrysler / Divulgação

Serão 28 unidades em homenagem ao Viper American Club Racer 2016 recordista de volta na pista de Laguna Seca (USA) com 1 minuto e 28 segundos. A carroceria preta tem listras vermelhas, para-choques, spoiler e aerofólico em fibra de carbono e freios de carbono-cerâmica. O revestimento interno tem costuras vermelhas.

Viper GTS-R Commemorative Edition ACR

As 100 unidades do GTS-R terão a pintura clássica do superesportivo, o branco pérola com listras azuis. Exatamente o mesmo visual do Viper GTS-R GT2 Champioship Edition de 1998. Para-choques, spoliers, aerofólio e detalhes são em fibra de carbono. Os cintos de segurança vermelhos e quadro de instrumentos traz a identificação da série. Os freios são de carbono-cerâmica.

Viper VooDoo II Edition ACR

Releitura do VooDoo de 2010, as 31 unidades mantém o design agressivo da versão, carroceria preta com faixa grafite e moldura vermelha. O revestimento interno tem costuras na cor prata.

Viper Snakeskin Edition GTC

Serão 25 unidades inspirada no Snakeskin de 2010 com a carroceria verde verde metálico e faixas que lembram a pele de cobra. O visual é semelhante as versões de série, sem spoiler e aerofólio.

Viper Dodge Dealer Edition

Os 33 modelos remetem as duas concessionárias que mais venderam o Viper nos EUA, a Roanoke e a Tomball. A carroceria branca conta com faixa azul, enquanto o acabamento interno tem detalhes vermelhos.