Duster Oroch 2017 ganha câmbio automático e custa a partir de R$ R$ 66.080

Melhor eficiência energética, direção eletro-hidráulica, aperfeiçoamentos do motor 2.0 16V, evolução da ergométrica e, principalmente a opção de câmbio automático de quatro velocidades também para a picape são os principais destaques do Duster e da Duster Oroch na linha 2017. Entre os aperfeiçoamentos da picape e do utilitário esportivo, a Renault garante que o motor 2.0 tem o consumo até 11,5% menor em relação ao modelo anterior sem alterar a potência e o torque.



A montadora francesa aproveitou soluções da Fórmula-1 para melhorar a eficiência energética da picape e do utilitário esportivo. O sistema de regeneração de energia, durante a desaceleração do carro, recupera a energia e repassa para a bateria aumentando sua carga sem consumo de combustível. Durante a aceleração, o alternador não precisa tirar energia do motor para enviar à bateria, já que houve a carga na desaceleração. Também a adoção da direção eletro-hidráulica reduziu o consumo de combustível em até 2%, e os pneus verdes com menor resistência ao rolamento contribuíram para melhorar a eficiência energética. O Duster e a Oroch receberam nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) nas suas categorias e C na classificação geral.



Os aperfeiçoamentos dos dois modelos incluem ainda a melhor posição do acionamento elétrico dos retrovisores que passou de debaixo do freio de mão para a porta do condutor. Os vidros elétricos agora contam com o sistema de um toque para subir.

VERSÕES E PREÇOS

DUSTER

Expression Manual 1.6 16V Hi-Flex – R$ 66.490

Dynamique Manual 1.6 16V Hi-Flex – R$ 72.580

Dynamique Automático 2.0 16V Hi-Flex – R$ 83.540

Dynamique 4×4 Plus 2.0 16V Hi-Flex – R$ 84.690

DUSTER OROCH

Expression 1.6 16V Hi- Flex – R$ 66.080

Dynamique 1.6 16V Hi- Flex – R$ 70.580

Dynamique 2.0 16V Hi- Flex – R$ 74.580

Dynamique Automática 2.0 16V Hi- Flex – R$ 76.580

