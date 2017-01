Fiat Mobi Way, aventureiro para trilhas urbanas, custa a partir de R$ 39.300

Sobre Rodas

Estradas vicinais de terra batida com trechos em péssimas condições, pedras soltas, valetas, buracos, asfalto deteriorado e lombadas, muitas lombadas foram encaradas pelo Mobi Way On sem dificuldades em pouco mais de 50 quilômetros entre Campinas e a Fazenda Capoava, em Pedregulho, Itú, no interior de São Paulo. A manhã ensolarada ajudou o test-drive e o pequeno Fiat encarou situações críticas, levantou poeira, superou surpresas por caminhos de difícil acesso, que, em determinados momentos, lembram trechos de ruas ou estradas brasileira e pouco parecem para o tráfego de automóveis. O Fiat Mobi Way custa R$ 39.300 e o Way On, R$ 43.800.

A suspensão do Way, 1,5 centímetros mais alta em relação às demais versões, molas e amortecedores recalibrados, e a adoção da barra estabilizadora na dianteira, compensa o aumento das altura, e a tendência de inclinação da carroceria em curvas, reforça o apelo aventureiro leve. A suspensão do sub-compacto, mais macia, absorveu as irregularidades da terra batida e do asfalto comprometido. O que indica que o pequeno Fiat pode também pode ser uma opção para jovens que preferem viagens curtas para a praia nos finais de semana. Com condutor e acompanhante, os 73 cv (gasolina) e 75 CV (etanol) do motor de quatro cilindros 1.0 Fire em conjunto com o câmbio de cinco velocidades atendem as necessidades do carro. Mas exigem o controle do acelerador e a constante troca de marchas em trechos como o do teste-drive.



Nos pequenos trechos de asfalto,o Way foi rápido. Ágil no trânsito urbano, só foi contido pelo excesso de quebra-molas, fiscalizadores eletrônicos da região, alertados pela editora multimídia Priscila Nunes. Acompanhando a bela paisagem rural do interior de São Paulo, na terra, que correspondeu ao percurso principal, cumpriu sua proposta ignorando os obstáculos naturais.



O diretor da Fiat Chysler Automóveis, Carlos Eugenio Dutra, explicou que, ao contrário do que muitos pensam, o ¿Moby não é um mini Uno¿ mas um carro que tem pouco do irmão maior. A rigidez estrutural mudou, foram usados novos materiais e o peso foi reduzido. Entre as modificações, o desenho do assoalho diferenciado que deu maior rigidez e absorção de impacto.



Por fora, o Way e o Way On são identificados pelo visual aventureiro urbano com para-choques redesenhado, barras longitudinais no teto emolduras nas caixas de rodas e adesivo que identifica o modelo na tampa traseira. Os pneus 175/65 R14 são do tipo superverde.

Versões e preços

Mobi Way – R$ 39.300

Direção hidráulica, volante com regulagem de altura, ar-condicionado,banco do condutor com regulagem de altura, computador de bordo, vidros e travas elétricos, predisposição para rádio, freios ABS com EBS e duplo airbag, entre outros, são itens de serie. O rádio Connnect integrado ao painel com RDS, viva-voz Bluetooth e função Audio Streaming, sistema de conectividade para smartphones iOS e Android via Bluetooth e comandos no volante – o Fiat Live On – que estará disponível em breve.

Mobi Way On – R$ 43.800

Acrescenta rodas de liga leve de 14 polegadas exclusivas, faróis de neblina, retrovisores externos elétricos (com função tilt-down) e repetidores de seta, revestimento em tecido bicolor, painel com acabamento preto brilhante, sistema Connect integrado ao painel com RDS, viva-voz Bluetooth e função Audio Streaming com comandos no volante, sensor de estacionamento painel com acabamento preto brilhante, apóia-pé, porta-óculos e alças de segurança no teto, entre outros.

Como as demais versões do Moby, o Way e Way On podem ser equipados com mais de 40 acessórios Mopar disponível na rede Fiat, como retrovisor interno com câmera de ré, central multimídia com navegador GPS e tela touch screen, pedaleiras esportivas, pet bag, ecobag, par de bolsas expansíveis para o porta-malas.



