Ford Ka 2017 tem oferta especial por R$ 39.990

* Publicado no blog Gilberto Leal em 17 de junho de 2016



A campanha promocional dois dois modelos seguirá até o final de junho Foto: Ford / Divulgação

Os compactos mais vendidos da Ford, o Ka e o Ka+ terão até o final de junho condições promocionais. Com preço de R$39.990 à vista, o hatch poderá ser financiado com entrada e saldo em até 30 meses com taxa zero. O sedã teve o preço reduzido para R$ 42.990, na versão 1.0, e R$ 46.990, na 1.5 e também poderá ser financiado com taxa zero. Durante o período da campanha, o Ka SE 1.0, por exemplo, pode ser comprado com entrada de R$27.593,10, e 30 parcelas de R$ 444.



O Ka e o Ka+ trazem de série, na versão de entrada, a SE, direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, limpador e desembaçador traseiro e abertura elétrica do porta-malas. Também o rádio My Connection Gen.3 com AM/FM, USB e Bluetooth, além de fixação do celular no painel, o MyFord Dock. Os dois modelos são equipados com os motores o 1.0 TiVCT Flex, de 85 cv, e o Sigma 1.5 16V Flex, de 110 cv .