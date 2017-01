Ford New Fiesta 1.0 EcoBoost Turbo, o mais potente do segmento, custa R$ 71.990

Sobre Rodas

O New Fiesta, o compacto premium da Ford chegará aos concessionários na segunda quinzena de julho, mas a pre-venda começará nesta quinta-feira. O destaque é a versão top Titanium equipada com o motor 1.0 turbo Ecoboost de três cilindros e 125 cv, o mais potente do seu segmento e potência igual o superior de propulsores 1.6 e mesmo 1.8. O modelo de entrada (menor preço) - a S, com o motor 1. 5 deixou ser produzida. O motor de quatro cilindros 1.6 Sigma (aspirado) equipa outras quadro opções. Para o lançamento, o plano especial de financiamento terá taxa zero em 18 meses e poderá incluir também os valores das valor das revisões e da ampliação da garantia para quatro ou cinco anos. O Ford New Fiesta 2017 custa de R$ 51.990 a R$ 71.990.

Produzido na Romênia e desenvolvido para as características brasileiras de combustível e preferências do consumidor, o 1.0 EcoBoost turbo conta com injeção direta de combustível, duplo comando variável de válvulas, bomba variável de óleo, correia banhada em óleo, coletor integrado ao cabeçote, sistema duplo de aquecimento e arrefecimento e sistema de resfriamento dos pistões por jato de óleo. Na apresentação do New Fiesta 2017, em Campinas, a Ford destacou que com o novo propulsor a gasolina, o hatch premium roda 12,2 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada. E que além de até 20% mais econômico em relação ao 1.6, e redução de até 15% nas emissões, também é mais rápido;acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos (12,1 segundos do 1.6).



Versões e preços

Ford New Fiesta 2017

SE 1.6 M/T – R$ 51.990

Motor 1.6 Sigma , transmissão manual de cinco marchas, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros, travas das portas e retrovisores com comandos elétricos, computador de bordo e som MyConnection geração 3, rodas de 15 polegadas.

SEL 1.6 M/T – R$ 58.790

Mais ar-condicionado digital, vidros elétricos dianteiros e traseiros, chave de segurança MyKey, Sync com comandos de voz, AppLink, assistência de emergência, controles eletrônico de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina, rodas de liga leve de 15 polegadas,

SEL 1.6 A/T – R$ 64.990

Câmbio automatizado de dupla embreagem, seis velocidades e troca sequencial de marchas.

Titanium 1.6 A/T - R$ 70.690

Motor 1.6 Sigma, câmbio automatizado de dupla embreagem, seis velocidades e troca sequencial de marchas, bancos em couro, ar-condicionado automático digital, Sync com comandos de voz, AppLink com acesso a aplicativos de smartphones e assistência de e, emergência sete sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o condutor), chave por aproximação (sensor de presença), partida por botão, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, controlador de velocidade, rodas de liga leve de 16 polegadas

Titanium 1.0 Ecoboost A/T - R$ 71.990

Motor 1.0 EcoBoost e configuração igual a do Titanium 1.6

