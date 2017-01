Ford New Fiesta com motor 1.0 EcoBust Turbo está chegando

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 27 de junho de 2016



Hatch compacto será o primeiro carro da marca com o o novo propulsor Foto: Ford / Divulgação

Redução do tamanho e do peso do motor com o aumento da potência e menores consumo e emissões são as principais características da tecnologia EcoBoost desenvolvida pela Ford e com mais de 250 patentes. O 1.0 EcoBoost turbo chegará ao Brasil como um dos mais premiados do mundo e o mais potente do seu segmento no mercado do país. Equipará uma versão esportiva do Fiesta que será apresentada nesta terça-feira, em Campinas. Com avançada tecnologia, três cilindros, o 1.0 desenvolve 125 cavalos de potência e integra a família global EcoBoost com sete modelos de motores, do 1.0 ao V6 de 600 cv que equipa o superesportivo Ford GT.



Foto: Ford / Divulgação

Bloco em alumínio, cabeçote em alumínio e fibra de carbono, duplo comando variável (admissão e escape), coletor de escape integrado ao cabeçote, injeção direta de combustível e turbo de até 1,5 bar de pressão, o novo propulsor pesa 23,5 quilos, 40% mais leve em relação ao com bloco em ferro. A correia banhada em óleo dispensa manutenção e a durabilidade acompanha a vida útil do motor. Conforme a montadora, o EcoBoost 1.0 é até 20% mais econômico no consumo de combustível e reduz em até 15% as emissões de CO2.