Honda CB 650F e CBR 650 F 2017 chegam atualizadas e preços a partir de R$ 37.000

O novo grafismo que remete ao Team HRC, a equipe de competições da Honda, e aperfeiçoamentos no sistema de controle de emissões são as principais novidades das motocicletas CB 650F e CBR 650F linha 2017. Montadas em Manaus, a Naked e a Sport têm grafismo exclusivo para o mercado brasileiro. As cores vermelha, branca e azul, com rodas douradas, e vermelha e preta, com rodas pretas, foram inspirados nas motos de corrida e esportivas mais potentes. Com versões únicas equipadas com freio ABS, base estado de São Paulo, sem despesas com frete e seguro, a Honda CB 650F tem preço sugerido de R$ 37.000 e a Honda CBR 650 de R$ 38.800.

O motor, compartilhado pelos dois modelos, teve o sistema de controle de emissões aprimorado para atender as todas as normas do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT 4). Quatro cilindros em linha, 649 centímetros cúbicos, DOHC (Double Over Head Camshaft), duplo comando de válvulas no cabeçote e arrefecimento líquido desenvolve 87 cv. O câmbio é de seis marchas e a transmissão por corrente.

O chassi do tipo Diamond em aço fixa o motor em posicionamento levemente adiantado para melhor distribuição do peso e equilíbrio dinâmico mais eficiente. A suspensão dianteira conta com garfo telescópico convencional de 41 milímetros curso de 120 mm. As rodas são de 17 polegadas e pneus 120/70-ZR17M/C. O freio tem dois discos duplos de 320 mm, com cáliper duplo. A balança traseira é do tipo monochoque em alumínio fundido. O curso de 43,5 mm permite sete estágios de configuração na pré-carga da mola. As rodas traseiras são de 17 polegadas com pneus 180/55-ZR17M/C.



O grupo óptico é protegido por semi carenagens, com para-brisa incorporado à CBR 650F. As duas motos compartilham o quadro de instrumentos com mostradores analógicos e digitais e avisos luminosos sobre o funcionamento dos componentes elétricos. Os bancos, em dois níveis, são revestidos em espuma. A rabeta acompanha o design esportivo. A CB 650F e a CBR 650F têm garantia de três anos e o Honda Assistance, sem limite de quilometragem.