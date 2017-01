Jaguar Land Rover inaugura fábrica brasileira

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 15 de junho de 2016



Veículos serão atenderão mercado doméstico e do Mercosul Foto: Jaguar Land Rover / Divulgação

Os primeiros Range Rover Evoque montados no Brasil chegarão aos concessionários até o final do mês. Com investimento de R$ 750 milhões do grupo britânico, a fábrica de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, foi inaugurada no começo desta semana. A planta produzirá também o Land Rover Discovery Land Sport. A flexibilidade da linha de montagem permite a montagem de outros modelos como o Jaguar XE. Localizada na Via Dutra, ocupa uma área de 60 mil metros quadrados que com mil empregos diretos e indiretos poderá produzir 24 mil veículos por ano, mas começa a operar com 70% da capacidade. Os carros serão destinados ao mercado brasileiro e posteriormente poderão ser exportados, principalmente para os países do Mercosul.



A fábrica de Itatiaia é a primeira 100% da Jaguar Land Rover fora da Inglaterra. A empresa do conglomerado indiano Tata também na em joint venture com a Chery , na China, e na Índia, em planta do grupo controlador. Executivos da empresa garantem que os veículos produzidos no país não terão qualquer diferença em em relação aos fabricados na Inglaterra. Também serão mantidos os mesmos preços.



Foto: Jaguar Land Rover / Divulgação

Os bancos, vidros e sistema de escapamento dos veículos montados em Itatiaia serão fornecidos por empresas instaladas no país. O motor será importado da matriz. O grupo britânico em parceria com o Senai instalou um centro educacional em Resende, cidade próxima da fábrica de veículos. Serão oferecidos atividades e da indústria automotiva que atenderão crianças e jovens entre cinco e 18 anos das escolas da região Sul Fluminense.