Jaguar XE 2017 chega com preços a partir de R$ 181.560

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 30 de julho de 2016



A tradição esportiva da marca britânica foi reforçada Foto: Jaguar Land Rover / Divulgação

O esportivo mais compacto, leve e dinâmico produzido pela Jaguar recebeu aperfeiçoamentos na Linha 2017 que chega ao mercado brasileiro. O Jaguar All-Surface Progress Control, que maximiza a tração em baixas velocidades para condições adversas, passa ser de série. O sistema de entretenimento InControl Touch Pro com mais funções e TV digital e o novo sistema de assistente de faixa de rodagem com sensor de fadiga, entre os opcionais. O Jaguar XE 2017 custa de R$ 181.560, na versão 2.0 Prestige, a R$ 324.06, na V6.30 S.



A central multimídia InControl Touch com tela de 10,2 polegadas sensível ao toque amplia as funções de informação, entretenimento e configurações do veículo. Além do sistema de som, navegação por GPS e comandos diversos traz também a TV digital. Conta ainda com 10 Gb de memória interna para o armazenamento de músicas e vídeos. O assistente de faixa com sensor de fadiga monitora o estilo de condução do motorista está entre os opcionais. Ao identificar sinal de cansaço o sistema emite um alerta sonoro e tenta manter o veículo na mesma faixa de rodagem.



Foto: Jaguar Land Rover / Divulgação

O XE 2017 permanece com duas opções de motores, o 2.0 turbo de 240 cv, nas versões Prestige e R-Sport. O V6 3.0 Supercharged de 340 leva a S aos 250 km/h limitados eletronicamente. Todas com câmbio automático de oito velocidades com modo esportivo e troca sequencial de marchas por borboletas atrás do volante e tração traseira. O sedã esportivo tem 20 opções de cores de carroceria, entre as quais as novas azul Caesium, prata Gallium e preto Cosmic.

Preços e versões

Jaguar XE

2.0 Prestige - R$ 181.560

2.0 R-Sport - R$ 217.460

V6 3.0 S – R$ 324.060

Fonte: Jaguar Land Rover