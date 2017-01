Land Rover Discovery Graphite chega ao país por R$ 363.784

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 16 de julho de 2016



Série especial destacada pela cor é baseada na versão SE Foto: Jaguar Land Rover / Divulgação

Acabamento cinza grafite na grade frontal, saídas de ar laterais, maçanetas das portas, retrovisores externos e rodas de liga leve de 19 polegadas são exclusivas do Land Rover Discovery Graphite. No interior, a edição limitada em 56 unidades destinadas ao mercado brasileiro, é baseada na versão SE e traz revestimento em couro creme preto ou creme nos bancos, painel central, volante e painéis das portas, sistema de informação e entretenimento in Control Touch com som Meridian e teto solar panorâmico. Sete lugares, conta com saídas do ar condicionado nas três fileiras de bancos, controle eletrônico de velocidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, monitor de ponto-cego e câmera de ré. O sistema Terrain Response que ajusta automaticamente o comportamento do veículo de acordo com o tipo de terreno em que se trafega, ao simples toque em um botão. O Land Rover Discovery Graphite custa R$ 363.784.