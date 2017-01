Lexus baixa preço do CT 200h que agora custa a partir de R$ 129.000

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 23 de junho de 2016



O conjunto propulsor híbrido tem a potência combinada de 136 cavalos Foto: Lexus / Divulgação

Apesar da valorização do dólar em relação ao real, para divulgar a tecnologia híbrida e tornar o custo mais acessível ao consumidor brasileiro, a Toyota e a Lexus reposicionaram a tabela do CT 200h que passa a ser o segundo veículo híbrido de menor preço no país. O vice-presidente da Lexus do Brasil, Miguel Fonseca, explica que, como a Toyota, a Lexus está empenhada em cumprir com seu papel no desafio ambiental global. O modelo representa a visão da Lexus sobre como será a mobilidade no futuro com carros cada vez melhores e mais amigáveis ao meio ambiente. O preço da versão Eco, cai de R$ 141.090 para R$ 129.900, e da versão 200t, de R$ 162.185 para R$ 149.900.



Foto: Lexus / Divulgação

– Estamos dando os primeiros passos no Brasil para alcançar uma meta ambiciosa e necessária para o futuro. Até 2050, temos a proposta de reduzir em até 90% a emissão de CO2 na atmosfera, o que significa que todos os modelos comercializados pela Toyota e Lexus no mundo, até lá, serão híbridos, elétricos ou alimentados por célula de combustível – destaca Fonseca

O sistema de propulsão do Lexus CT 200h conta com dois motores, um a gasolina e outro elétrico, que geram potência combinada de 136 cv. As baterias são recarregadas com a energia excedente do motor a combustão e o sistema de freios regenerativos acumulam energia a cada frenagem. Com o sistema Lexus Hybrid Drive, o CT 200h percorre até 14,2 km/l na estrada e 15,7 km/l na cidade. O modelo é nota A de consumo do INMETRO e compõe a lista dos veículos mais econômicos do país, ficando somente atrás do novo Toyota Prius, recém-lançado no mercado brasileiro.