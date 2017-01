Nissan apresenta o Kicks que tem preço a partir de R$ 89.000

Sobre Rodas

Depois da mostra estática no Rio de Janeiro e do lançamento de dois lotes de pré-venda, a Nissan apresenta nesta terça-feira o que chegará aos concessionários em 5 de agosto, dia da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que tem a Nissan omo patrocinadora oficial. As mil unidades da série especial Rio que traz detalhes exclusivos aos Jogos Olímpicos e que custou R$93.500 foi toda vendida. O mesmo ocorreu também com o lote inicial de mil unidades do Kicks SL com três novas opções de cores: preto, prata e cinza. O novo modelo acirrará a disputa entre os crossovers e utilitários esportivos compactos que tem no Honda HR-V, Jeep Renegade, Ford EcoSport e Renault Duster seus principais concorrentes. O Nissan Kicks SL custa R$ 89.000.



Os primeiros Kicks virão do México e, a partir de abril de 2017, começará a produção no complexo industrial da Nissan em Resende. Montado sobre a mesma plataforma do March e do Versa, o crossover é um carro urbano com 4,29 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,59 de altura e 2,61 m de entre-eixos. O Kicks será equipado com motor 1.6 flex de 114 cv e câmbio automático contínuo variável. O interior conta com revestimento colorido, quadro de instrumentos analógico digital e, conforme a versão, câmera com imagem de 360º, sensores de monitoração do movimento externo, central multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque com sistemas de informação e entretenimento, ar-condicionado digital e partida por botão. O volante tem a base reta.