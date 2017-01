Nissan Kicks tem novo lote de pré-venda

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 23 de junho de 2016



A acirrada concorrência dos utilitários esportivos compactos Foto: Nissan / Divulgação

O crossover compacto que acompanha a corrida da Tocha Olímpica pelo pais tem novo lote de pré-venda. Depois da série especial Rio que traz detalhes exclusivos, agora é a vez do Kicks SL com três novas opções de cores: preto, prata e cinza. Os preços vão de R$ 89.000 a R$ 93.500. A reserva é feita mediante sinal de R$ 5.000 com o pagamento em até dois dias úteis.



A pré-venda do primeiro lote do Kicks, mil unidades da série especial Rio, começou no dia 17. Com os mesmos itens, o preço foi igual ao da SL. O Rio tem branca, branca com teto laranja e cinza. O Kicks acirrará a disputa entre os utilitários esportivos compactos que tem no Honda HR-V, Jeep Renegade, Ford EcoSport e Renault Duster seus principais concorrentes. O Nissan terá motor 1.6 16V de 114 cv e câmbio automático continuo variável (CVT). O mesmo que equipa o hatch March e o sedã Versa desde o começo de junho.