Novo Ford Edge, maior e com avançada tecnologia, custa R$ 229.900

* Publicado no blog Gilberto Leal em 23 de julho de 2016



Reestilização valorizou a esportividade com destaque para a generosa grade cromada Foto: Ford / Divulgação

Campos do Jordão (SP)

O visual atualizado com linhas mais esportivas, maior e com novos recursos eletrônicos de condução semi autônoma, o novo Edge chega com a proposta de avançar no segmento de crossovers concorrendo com marcas premium de luxo. A Ford aposta na alta tecnologia, no valor agregado e no amadurecimento da decisão racional do consumidor para ganhar espaço. Quer concorrer com modelos como o Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Audi Q5, BMW X3 e X5, Volvo XC 90 ou VW Touareg. Apresentado nesta semana, em Campos do Jordão, na versão única Titanium, o Ford Edge 2016 chegará aos concessionários em 1º de agosto com preço de R$ 229.900.

Frente robusta, linha de cintura alta e rodas de aro 20 destacam porte avantajado Foto: Ford / Divulgação

Com a nova plataforma, o Edge cresceu, ganhou mais espaço, conforto e sofisticação interna. A generosa grade trapezoidal cromada, os faróis afilados e a assinatura da marca em LEDs valorizaram a frente. As laterais combinam efeitos de luz e sombra e com as rodas de 20 polegadas destacam o porte avantajado. O aerofólio integrado no teto e lanternas em LEDs unidas por uma linha horizontal completam o novo design. Com 4,782 metros, 10 centímetros a mais no comprimento em relação ao modelo anterior, o crossover fabricado no Canadá também ficou mais alto 4 centímetros e tem agora 1,744 m enquanto o entre eixos cresceu 3 centímetros e passou para 2,85 m.



Revestimento em couro com detalhes cromados, em alumínio fosco e preto brilhante Foto: Ford / Divulgação

O interior ficou mais silencioso com o uso de vidros acústicas e aperfeiçoamentos no isolamento acústico. O acabamento combina couro com apliques cromados, em alumínio fosco e preto brilhante. As tonalidades preto , Soft Ceramic com tons claros e escuros e o Dark Ceramic, com a cor ocre nos bancos e os painéis das portas combinam com a luz ambiente e, LEDs que pode ser personalizada em sete cores.



O teto solar panorâmico com acionamento elétrico é opcional Foto: Ford / Divulgação

O crossover conta com bancos dianteiros com comandos elétricos, aquecidos e refrigerados. Os traseiros, reclináveis, também são aquecidos. O volante é multifuncional com ajuste elétrico da coluna e memória. O ar-condicionado automático digital de duas zonas, tem saída para os bancos traseiros. A central multimídia e o sistema de conectividade SYNC tem tela digital de 8 polegadas sensível ao toque e comandos de voz para áudio, telefone, ar-condicionado e navegador, Bluetooth, entradas USB, som Sony e assistência de emergência. No quadro de instrumentos, o mostrador analógico tem nas laterais duas telas de 4,2 polegadas configuráveis e personalizadas. O freio de mão é elétrico. O porta-malas conta com sistema de abertura inteligente, que pode ser acionado passando o pé embaixo do para-choque. O freio de mão é elétrico. Ainda acendimento automático dos faróis e limpadores do para-brisa, farol alto automático, chave presencial e partida por botão.



Foto: Ford / Divulgação

O Edge recebeu avançados recursos eletrônicos que facilitam a condução, aumentam o conforto e a segurança. A direção elétrica tem assistente dinâmico que ajuda o esterçamento do volante com o carro em baixa velocidade. São oito airbags – frontais, laterais de cortina e joelhos -, cintos de segurança infláveis. Também controles eletrônicos de estabilidade, de tração, de anti capotamento, de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de faixa e risco de colisão, monitoração de pontos cegos, assistente de estacionamento e câmera frontal com visão de 180 graus que detecta a aproximação de pedestres e carros na transversal.



No conjunto propulsor permanece o motor V6 3.5 de 284 cv que atua com a transmissão automática de seis velocidades e aletas para troca sequencial, e tração nas quatro rodas.

Os únicos opcionais são o teto solar panorâmico e as telas do DVD embutidas nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros que custam R$ 10 mil.

O Edge terá as três primeiras revisões (a cada 12 meses ou 10 mil km) com preços fixos de R$ 124, R$ 340 e R$ 400. O comprador poderá estender a garantia e contratar a quarta revisão por R$ 2.607 ou ainda a quinta revisão e cinco anos de garantia por R$ 3.220.

Viagem a convite da Ford