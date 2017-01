Novo Honda Civic chega em agosto com preços a partir de R$ 87.900

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 21 de julho de 2016

São cinco opções com destaque para a Touring de motor 1.5 turbo Foto: Honda / Divulgação

Visual arrojado, novas plataforma e conjunto propulsor, mais tecnologia e maior em relação ao anterior, o Honda Civic na décima geração ganhou 11 centímetros no comprimento que agora tem 4,63 metros, cinco centímetros na largura que passou para 1,80 m, mas ficou 2,5 centímetros mais baixo, com 1,41 m. O entre eixos aumentou quatro centímetros e com 2,70 m melhorou o espaço interno para os ocupantes. O sedã também ficou mais 22 quilos enquanto a rigidez torcional aumentou 25%. O porta-malas passou a levar 525 litros. O novo Honda Civic c,apresentado nesta quarta-feira, 20 de julho, chegará aos concessionário em 25 de agosto com preços a partir de R$ 87.900.

Foto: Honda / Divulgação

O Civic será equipado com o motor 2.0 flex de até 155 cv, que equipava a geração anterior, que atua em conjunto com o câmbio CVT (contínuo variável) nas versões EX, EXL. A Sport pode receber o câmbio manual de seis marchas. O novo propulsor 1.5 turbo a gasolina de 173 cv, que também atua com o câmbio CVT, será exclusivo da versão Touring.



Foto: Honda / Divulgação

Ar-condicionado digital, controlador eletrônico de velocidade, câmera de ré, sistema de som com entrada USB e conexão Bluetooth e freio de estacionamento eletrônico, entre outros itens, são de série em todas as versões. Também controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistemas de partida em aclives e de vetorização de torque, lanternas de LEDs e air bags frontais, laterais e do tipo cortina. Nas opções com câmbio CVT, a troca sequencial de marchas (o sistema simula sete) pode ser feitas por aletas atrás do volante.



Versões e preços

Sport – MT R$ 87.900, CVT R$ 94.900

Valoriza o visual esportivo, grade exclusiva, rodas escurecidas de 17¿ e sistema de som

EX – R$ 98.400

Grade frontal cromada, retrovisores rebatíveis, sistema de som com tela de 5 polegadas, velocímetro digital, bancos em couro e as rodas de 17 polegadas diamantadas.

EXL – R$ 105.900

Mais ar-condicionado automático digital de duas zonas, central multimídia com tela de 7 polegadas com navegação por GPS e interativa com smartphones Android Auto e Apple Car Play.

Touring – R$ 124.900

Banco do condutor com comandos elétricos, quadro de instrumentos analógico digital, sistema que projeta imagens de câmeras na tela central reduzindo os pontos cegos, partida por botão, chave por aproximação e teto solar.

Fonte: Honda Automóveis