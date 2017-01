Novo Honda Civic, mais arrojado, motor turbo e muita tecnologia

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 16 de julho de 2016



Visual agressivo com linhas e vincos marcantes e aerodinâmicas Foto: Honda USA / Divulgação

Um dos principais lançamento do ano no mercado brasileiro, o novo Civic está na contagem regressiva para o lançamento. A Honda criou um site com teasers sobre o sedã médio, como cadastro de dados para receber informações sobre o carro. O visual arrojado chama a atenção com destaque para a frente robusta.



Foto: Honda USA / Divulgação

Maior em relação ao anterior, ganhou 11 centímetros no comprimento que agora tem 4,63 metros, cinco centímetros na largura que passou para 1,80 m, mas ficou 2,5 centímetros mais baixo, com 1,41 m. O entre eixos aumentou quatro centímetros e com 2,70 m melhorou o espaço interno para os ocupantes. O porta-malas passou a levar 427 litros. O novo Civic foi desenvolvido para a produção em diversos marcados e a venda começou pelos Estados Unidos, no segundo semestre de 2015. No Brasil, acirrará a disputa com o também japonês Toyota Corolla, atual líder do segmento e quinto carro mais vendido no primeiro semestre com mais de 30 mil unidades.



Foto: Honda USA / Divulgação

O modelo recebeu novo conjunto propulsor e mais recursos eletrônico. O Civic terá como destaque a opção do novo motor 1.5 turbo, mais econômico e menor índice de emissões. Com turbocompressor e injeção direta, flex, deverá gerar em torno dos 176 cv, e atuará em conjunto com o câmbio continuo variável (CVT).



O interior todo novo ganhou painel com linhas horizontais. O quadro de instrumentos combina informações analógicas e digitais com um mostrador central e dois laterais. A central multimídia conta com tela sensível ao toque. O volante é multifuncional.