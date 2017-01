Novo Kia Sportage custa a partir de R$ 109.990

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 25 de junho de 2016



Visual renovado, mais conforto interno e avançada tecnologia de segurança Foto: Kia / Divulgação

Na quarta geração, o sul-coreano Sportage cresceu, ganhou novo interior e mais recursos eletrônicos, mas manteve o conjunto propulsor e a plataforma anterior. O aumento de três centímetros na distância entre eixos melhorou o espaço interno. O comprimento e a largura, também maiores, levaram a capacidade do porta-malas para 868 litros. O motor 2.0 flex de 156 cv com gasolina a 167 cv apenas com etanol atua com o câmbio automático de seis velocidades e troca sequencial de marchas. O Kia Sportage LX custa R$ 109.990, e o EX, R$ 134.990.



A reestilização do Sportage valorizou o visual com a linha de cintura alta, faróis elevados que invadem o capô e auxiliares de neblina em forma de quadrados e lanternas em LEDs. Com as modificações, o coeficiente aerodinâmico CX, caiu de 0,35 para 0,33. O interior também foi aperfeiçoados com novos painel e quadro de instrumentos. Os encostos dos bancos tem novas regulagens de inclinação.



Sportage LX – R$ 109.990

Bancos em tecido, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, direção elétrica, ar-condicionado manual com saída para o banco traseiro, central multimídia com tela de cinco polegadas sensível ao toque , entradas USB e auxiliar, Bluetooth, câmera de ré com guias ativas, sensor de estacionamento traseiro são de série. Também controle eletrônico de velocidade , modos de condução (econômico, esporte e normal), assentimento automático dos faróis e rodas de liga leve de 17 polegadas são equipamentos de série.

Sportage EX – R$ 134.990

Faróis com iluminação diurna e lanternas em LEDs, teto solar com acionamento elétrico, rodas de liga leve de 19 polegadas diferenciam a versão top. Também o acabamento interno em couro, bancos do condutor e acompanhante com ajustes elétricos, ar-condicionado automático digital de duas zonas, central multimídia com GPS, aletas para troca de marchas atrás do volante, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e de chuva, airbags frontais, laterais e de cortina, partida por botão, retrovisores externos com sinalizadores integrados e rebatimento elétrico. Ainda os controles de tração e estabilidade, assistentes de partida em rampa e de frenagem em declives, controle de distância e alertas de veículos em pontos cegos.