Novos Chevrolet Onix e Prisma 2017 estão chegando

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 25 de julho de 2016



O novo conjunto óptico mais afilado e com iluminação diurna remete ao do Cruze Foto: GM / Divulgação

A atualização dos Chevrolet Onix e Prisma e o lançamento de uma versão aventureira urbana do hatch ocorrerão de hoje até quarta-feira, na cidade gaúcha de Gramado. Dois teaser da General Motors revelam a introdução do sistema OnStar e dos novos faróis, mais finos e a grade menor em relação aos dos atuais modelos. A frente terá novos para-choque, grade, capô e faróis que remetem a atual identidade visual dos veículos Chevrolet . O carro mais vendido no mercado brasileiro seguirá o design já adotado pela nova geração do Cruze. Na traseira, o para-choque e as lanternas foram redesenhados.



Compactos hatch e sedã trarão sistemas MyLink II e OnStar de serviços Foto: GM / Divulgação

O interior também terá modificações nos revestimentos dos bancos e das laterais das portas. O hatch e o sedã trarão o Mylink II interativo com o Android Auto e o Apple CarPlay e o OnStar, recurso desenvolvido pela GM para serviços diversos serviços como os de navegação, segurança, emergência, concierge e um aplicativo que permite comandar funções do veículo pelo smartphone. O conjunto propulsor foi atualizado para a redução do consumo de combustível e de emissões com a aperfeiçoamentos dos motores 1.0 e 1.4 e introdução de nova transmissão manual.

A GM também apresentará a nova versão aventureira urbana do hatch que terá seguirá o visual do segmento com para-choques que valorizam a robustez, faróis auxiliares de neblina, molduras nos para-lamas, rodas e pneus especiais e rack no teto. A altura livre do solo também será aumentada.