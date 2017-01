Novos Mercedes-Benz SLC 300 e AMG SLC 43 chegam com preços a partir de R$ 292.900

Sobre Rodas

Reforçar o prazer de rodar a céu aberto e de uma condução única na estrada foi a proposta da Mercedes-Benz ao atualizar o SLC 300 e o AMG SLC 43 com novo visual, motores mais potentes e suspensões aperfeiçoadas. O sistema vario-roof transforma em segundos os modelos de teto rígido em conversível. O nome SLC decorre do parentesco do modelo com o sedã Classe C, com o qual compartilha a plataforma e muitas de suas tecnologias. Os novos conversíveis desembarcam no mercado brasileiro em duas configurações: o Mercedes-Benz SLC 300 por R$ 292.900, e o Mercedes-AMG SLC 43 por R$ 399.900.



Os novos MB trazem faróis full LED que se adaptam às condições de luz, de condução e da via para oferecer a melhor iluminação possível. Também até seis airbags (frontais laterais e janelas). No SLC dois arcos fixos posicionados atrás do apoio de cabeça protegem os ocupantes em caso de capotamento enquanto no SL duas barras retráteis pré-tensionadas por molas no compartimento traseiro, são ativadas em situação de perigo. Já o sistema Dynamic Select adapta os parâmetros de direção, transmissão e suspensão do veículo permitindo ao condutor pelo toque em o toque de uma tecla adequar as condições do veículo ao estilo de direção.



Modelos e preços

SLC 300 – R$ 292.900

Acabamento interno em couro napa e detalhes em alumínio, bancos esportivos, volante multifuncional, direção hidráulica, ar-condicionado automático digital, acionamento elétrico de vidros, retrovisores e travas das portas, sensor de chuva, central multimídia, câmera de ré, Bluetooth e conectividade com iPhone pelo CarPlay. Quatro airbags, freios ABS com EBD, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em subida, freio de estacionamento elétrico.

Com sistema Start/Stop, o motor de quatro cilindros 2.0 de 245 cv atua com o câmbio automático 9G-TRONIC de nove velocidades (permite troca sequencial de marchas por aletas no volante) e leva o conversível à velocidade máxima de 250 km/h limitada eletronicamente. A aceleração de 0 a 100 km/h é de 5,8 segundos. As rodas são de 18 polegadas com pneus 225/40 na frente e 245/35 atrás.

AMG SLC 43 – R$ 399.990

Apesar de compartilhar a plataforma do Classe C, o motor faz a diferença: V6 3.l0 biturbo de 367 cv. O câmbio automático de nove marchas 9G-TRONIC permite a troca sequencial de marchas por aletas no volante. Dados da Mercedes-Benz garante o SLC 43 acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos e tem a velocidade final de 250 km/h limitada eletrônicamente.

Roadster SL 400 – R$ 605.900

Acrescenta aos itens do SL 300 bancos climatizados, airbags dianteiros em dois estágios, apoios de cabeça com função Neck-Pro, defletor de vento, em tecido, soleiras da portas iluminadas, suspensão com amortecedores adaptativos, controlador e limitador eletrônico de velocidade. Motor V6 3.0 de 367 cv e caixa automática de nove velocidades. com tração traseira. As rodas são de 19 polegadas com pneus 255/35 na frente e 285/30 atrás. Segundo a MB faz de 100 km/h em 4,9 segundos e a chega a velocidade final de 250 km/h (limitada eletronicamente).

Mercedes-AMG SL 63 – R$ 887.900

Vendido por encomenda, bancos esportivos AMG, quadro de instrumentos estilizado Racetimer, freio de estacionamento elétrico, pacote externo AMG (para-choques e saias), sistema de escapamentos esportivos AMG com saídas duplas, spoiler AMG na tampa do porta-malas, suspensão esportiva AMG e rodas de 19 polegadas com pneus 255/35 na frente e 285/30 atrás.

Motor V8 5.5 biturbo de 585 cv e câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, tração traseira. É o primeiro superesportivo da marca alemã que chega ao país com Active Body Control como equipamento de série. O sistema de suspensão inteligente reduz os efeitos da força centrífuga em curvas curvas acentuadas e em ultrapassagens e permite que o carro incline de maneira automática e contínua, independente do raio da curva ou da velocidade. O AMG SL 63 acelera de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e chega aos 300 km/h.