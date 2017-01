Stock Car, Mercedes Challenge e Copa de Marcas movimentam Tarumã

Sobre Rodas

A principal categoria do automobilismo brasileiro volta ao Rio Grande do Sul na sua quinta etapa. Os melhores pilotos brasileiros prometem acirradas disputas e fortes emoções no circuito gaúcho, um dos mais rápidos e seletivos do país. Além da disputa na pista, o evento terá diversas ações em parceria com o projeto Criança Esperança, da Rede Globo. O GP da Esperança terá rodada dupla e provas da Copa Petrobras de Marcas e Mercedes-Benz Challenge. Serão cinco corridas em um único final de semana. A programação começa nesta sexta-feira a partir das 9h com os treinos dos carros do Marcas e Mercedes.



Os pilotos da Stock Car entram na pista sábado pela manhã para os ensaios livres e voltam à para a classificação. Também haverá a classificação para o grid de largada do Marcas e do Mercedes. As 15h55min terá largada a primeira corrida da Copa Petrobras de Marcas. Já no domingo ocorrerão quatro corridas: uma da Mercedes, outra do Marcas e duas da Stock. O canal SporTV transmitirá a classificação e as duas provas da Stock, a primeira às 14h e a segunda 15h10min.



Os ingressos podem ser comprados no site www.ticketsforfun.com.br e no próprio autódromo, sábado, das 9 às 17 horas, e no domingo a partir das 7h30min. Arquibancada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada) por pessoa. No domingo, a arquibancada com opção de no domingo visitar aos boxes (horário determinado pela organização do evento) custa R$ 120 por pessoa e precisa de compra antecipada. O ingresso do Camarote Paddock, com serviço de buffet e TVs, também dá direito à visitação aos boxes no domingo. O evento é para maiores de cinco anos, sendo que menores de cinco a 14 anos deverão ser acompanhados dos pais ou representantes legais maiores de 18 anos (parentes de primeiro grau) e também deverão portar documento original com foto ou certidão de nascimento original.

Programação

Sábado, 25 de junho

07h50 – 08h00 – Shakedown Stock Car

08h05 – 08h45 – 1o Treino (Grupo 1) Stock Car

08h50 – 09h30 – 1o Treino (Grupo 2) Stock Car

09h40 – 09h50 – Classificação Copa Petrobras de Marcas

10h00 – 11h00 – 2o Treino (CLA AMG + C250) Mercedes-Benz Challenge

11h10 – 11h50 – 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

11h55 – 12h35 – 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

12h45 – 13h05 – Classificação (CLA AMG) Mercedes-Benz Challenge

13h15 – 13h35 – Classificação (C25) Mercedes-Benz Challenge

14h00 – 15h00 – Classificação Stock Car

15h55 – Largada (Corrida 1) Copa Petrobras de Marcas

Domingo, 26 de junho

09h00 – 10h00 – Visitação aos boxes

10h35 – Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas

12h00 – Largada Mercedes-Benz Challenge

14h00 – Largada (Corrida 1) Stock Car

15h10 – Largada (Corrida 2) Stock Car