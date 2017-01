Volkswagen Driving Experience aquece o Velopark

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 18 de junho de 2016



Acelerar, conhecer os carros e os benefícios da eletrônica embarcada Foto: Gilberto Leal / Agência RBS

A baixa temperatura, a neblina e a possibilidade de conhecer a fundo os veículos Volkswagen desafiaram mais de 600 convidados que foram ao Velopark, em Nova Santa Rita, neste sábado. Com o termômetro nos oito graus e a visibilidade prejudicada pela cerração – que fechou o Aeroporto Salgado Filho para pousos e decolagens – as atividades começaram as 9h. Foi a oportunidade para conhecer, testar e aproveitar condições especiais de venda dos modelos da marca alemã. Até o final da tarde de domingo, os organizadores do Volkswagen Driving Experiênce 2016, estimam que o evento movimentará em torno de 1.500 visitantes.



O VW Driving Experience levou para a área de box, parte do estacionamento e as pistas do autódromo 14 atividades. Nos diversos estandes os visitantes conheceram a história da marca, os sistemas de conectividade e multimídia, como um carro VW é produzido, os motores, os mitos e verdades que envolvem o carro, além de participarem de jogos e contarem com um espaço para crianças. Também foram para a pista para conhecer como funciona o Park Assist, que estaciona sozinho o carro, dirigiram diversos dos mais de 20 modelos expostos, entre outras atividades. As atividades preferidas foram a prova de arrancada com os Jetta 1.4 Turbo e o circuito externo com todos os modelos VW, em especial o Passat CC, o Touareg, e o Fusca (New Beetle). Para completar, a avançada tecnologia do Golf hibrido Plug-In.



O gerente de Marketing e Brand Experience da Volkswagen, Luiz Antônio Buozzi, destaca a importância do evento que, em seu terceiro ano, já passou por 18 cidades, facilitando para mais de 17 mil interessados o conhecimento e a oportunidade de avaliar os carros da marca. Também de comprar produtos como camisetas, camisas, jaquetas e bonés, entre outros artigos. Nas áreas de vendas alguns modelos de veículos da família VW tem bônus de R$ 1.000, enquanto a financeira oferece modalidades de pagamento parcelado.



Neste ano, o Driving Experience passará em agosto pela cidade de São Paulo, setembro por Ribeirão Preto e outubro pelo Rio de Janeiro. Durante o Salão do Automóvel de São Paulo, de 10 a 2º novembro, a Volkswagen promoverá evento semelhante adaptado às condições da área externa do São Paulo Expo.