Carros contam a história da General Motors

Comportamento

Detroit (EUA)

Próximo a Detroit – a capital da indústria automobilística norte-americana -, quem passa por fora do Heritage Center não imagina que o prédio de 80 mil metros quadrados reúne mais de 600 veículos, dos quais 180 em rodizio permanente. A maioria raridades que contam a história do mundo sobre rodas.



Os Cadillac têm espaço especial e a mostra, além dos pioneiros, valoriza os modelos mais recentes Foto: Gilberto Leal

A visitação é restrita a pesquisadores, colecionadores, escolas,funcionários da montadora, convidados e eventos especiais da corporação norte-americana. Além dos produtos Chevrolet, Cadillac, Buick, Osdmobille e Pontiac, o GM Heritage Center,tem um gigantesco arquivo que guarda documentos com mais de 100 anos, folhetos, catálogos, manuais, livros, filmes e peças publicitárias.

Das carruagens motorizadas aos avançados veículos atuais, são mais de 600 carros, dos quais 180 em rodízio permanente Foto: Gilberto Leal

A coleção tem raridades centenárias, conceitos de design retrô a avançados modelos de inspiraram tendências entre automóveis, esportivos, picapes, utilitários, caminhões e até motorhomes.

Os primeiros caminhões e os precursores das picapes tem uma ala inteira do Heritage que ten tem gigantesco arquivo Foto: Gilberto Leal

Inaugurado em 2004, o Heritage Center teve mais de 1 mil veículos, mas com a crise de 2008, cerca de 300 modelos foram leiloados por U$ 5 milhões.

O Mustang , Pace Car das 500 Milhas de Indianápolis nos últimos anos, tem o modelo pilotado por Emerson Fittipaldi Foto: Gilberto Leal

Os Cadillac têm espaço especial ao lado de modelos que participaram de clássicos do cinema.

Diversos modelos contam a evolução dos automóveis das marcas da General Motors com destaque para a Chevrolet Foto: Gilberto Leal

O Heritage conserva carruagens motorizada, como o Cadillac Runabout 1902 – com apenas um cilindro e 6,5 cv -, o Olsmobile Curved Dash Runabout 1903, um dos primeiros modelos produzidos em série, mas também automóveis mais recentes como o Corvette e Camaro.





A Cadillac foi o primeiro fabricante que produziu um automóvel, o modelo 1931, com motor V12 de 165 cv de potência Foto: Gilberto Leal

Tem o primeiro motor V8 que equipou o Cadillac 1915 e o primeiro airbag, do Buick 1974 Buick. Os experimentais têm exemplos como o pioneiro americano com turbina a gás, o Firebird 1, ou o primeiro veículo movido a células de combustível a hidrogênio do mundo, o 1966 Electro-van. Para os brasileiros, a atração é uma picape Chevrolet 1960 que viajou rodando para Detroit.

Viagem a convite da General Motors do Brasil

As primeiras carruagens motorizadas construidas a partir de 1902 pela Cadillac e no ano seguinte pela Oldsmobile Foto: Gilberto Leal