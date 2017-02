Chevrolet S10 e Trailblazer chegam a um milhão de unidades produzidas

Indústria

A montadora convidou proprietários dos dois modelos para participarem da comemoração no complexo de São Caetano Foto: General Motors, DV

A produção da linha de utilitários Chevrolet no país começou nos anos 90 com a S10 seguida pela Blazer. Os dois modelos conquistaram o consumidor e a picape liderou o mercado dos modelos médios por 20 anos. A produção de um milhão de unidades ocorreu no começo do mês no complexo industrial de São José dos Campos (SP). A S10 representou 85% e Blazer, que na segunda geração passou a ser identificada como Trailblazer, ficou com 15%.

A S10 atual recebeu aperfeiçoamentos visuais, no conjunto propulsor, e recursos eletrônicos de conforto e segurança Foto: General Motors, DV

Na linha 2017 a S10 e a Trailblazer receberam novos recursos de conectividade. Os dois modelos contam o sistema multimídia (MyLink) com conexão para o Android Auto e Apple Carplay e o OnStar que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone.

O utilitário esportivo Trailblazer conta com sofisticada tecnologia de auxilio a condução segura Foto: General Motors, DV

Lançada em março de 1995, a S10 foi a primeira picape média nacional. Em outubro chegou a versão cabine estendida e o motor Maxion HST 2.5 turbodiesel e no ano seguite a opção com motor V6 4.3 V6. Já em foi a vez da cabine dupla e tração 4×4. A picape Chevrolet passou por sucessos aperfeiçoamentos incluindo design, interior, conjunto propulsor e tecnologia.

O modelo atual, o 2017, recebeu mudanças visuais e de acabamento, A nova S10 ganhou importantes evoluções mecânicas e de conteúdos. A suspensão e motor recalibrados e as principais novidades foram a direção elétrica, alerta de permanência na faixa e OnStar.