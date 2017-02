Depois de Detroit, nos Estados Unidos, é a vez de Montreal, no Canada, 

Mercado

O setor automotivo aquece o inverno na América do Norte. O ano começou com o Norte American Auto Show, mais conhecido como o Salão de Detroit e, quando as portas do Cobo Center fecham, abriram as do Palácio de Congressos de Montreal. Organizado desde 1914, o 74º Montreal Internacional Auto Show apresentou 48 lançamentos, dos quais cinco norte-americanos e 43 canadenses.

Avancados carros conceituais movimentaram os estandes dos fabricantes no Palácio de Congressos de Montreal

Os grandes fabricantes dos Estados Unidos também montam veículos no país vizinho. Participaram 43 marcas, algumas como a Porsche, Ferrari, Lamborghini, e Aston Martin que não estiveram no evento norte-americano. Os test-drives incluíram diversos modelos elétricos. A tradicional noite beneficente realizada na noite anterior à abertura do salão arrecadou o equivalente a US$ 750 mil. Os canadenses já trabalham com a próxima edição que ocorrerá de 19 a 29 de janeiro de 2017 marcará os 75 anos do evento.



O Chevrolet Corvette, o mítico esportivo norte-americano tem espaço especial nos principais eventos automotivos Foto: Miguel Sierra, Especial

Carros antigos que contam a história da indústria automobilística são sempre atraem os visitantes Foto: Miguel Sierra, Especial

A Lexus, a divisão de veículos de luxo da japonesa Toyota levou seus últimos lançamentos

Como nos Estados Unidos, as picapes tem participação especial no mecrado canadense Foto: Miguel Sierra, Especial

O C-HR, que a Toyota mostro na versão híbrida no Salão de São Paulo, foi levado na opção a gasolina no evento do Canadá Foto: Miguel Sierra, Especial

A Ferrari, como em todos os eventos automotivos do planeta, tem seu público cativo Foto: Miguel Sierra, Especial