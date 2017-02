Fiat Toro diesel mecânico, conjunto na medida certa

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 30 de abril de 2016



No dia a dia da cidade, um carro para enfrentar o trânsito congestionado, nos finais de semana, utilitário esportivo para viagens com a família ou uma robusta picape para enfrentar os desafios de qualquer terreno. Autentica três em um, para quem gosta de picape, a Toro traz a versatilidade de um veículo maior do que as pequenas, mas menor do que as grandes, com as características de um sofisticado automóvel. A direção elétrica leve e precisa, a suspensão perfeita e o câmbio manual de seis marchas ajudam no fluxo urbano. O motor silencioso, o amplo espaço interno e os cinco lugares são completados por recursos que aumentam o conforto e facilitam a condução. Nos mais de 800 quilômetros rodados, o comportamento da Freedom 2.0 diesel com transmissão manual e diversos opcionais ficou muito próximo da topo de linha Volcano. A Fiat Toro Freedom 2.0 diesel 4×4 com câmbio mecânico custa a partir de R$ 101.900.



Conforto de automóvel e desempenho de utilitário Foto: Priscila Nunes / Especial

A plataforma, o conjunto propulsor – motor, transmissão e sistema de tração -, a suspensão dianteira e muitos detalhes da Toro são compartilhados do Jeep Renegade. A versão avaliada, com diversos opcionais, repete a versatilidade do Jeep. O monobloco, a suspensão traseira multilink e o acabamento interno diferenciam a picape Fiat das picapes tradicionais que utilizam chassi e suspensão traseira por eixo de torção. O caçamba não quebra o visual elegante de linhas fluidas, limpas e suaves com detalhes cromados na grade dianteira, nos faróis de neblina, nas maçanetas das portas e nas soleiras. Para completar, a iluminação diurna em LEDs que lembram os olhos de um touro. A principal diferença entre a Freedom e a Volcano no interior é acabamento com bancos revestido em tecido e pequenos detalhes.



Foto: Priscila Nunes / Especial

A posição elevada de dirigir, a direção leve e precisa, suspensão macia sem comprometer a estabilidade, e o conforto garantem pleno domínio do veículo e do ambiente externo. O comportamento, apesar das dimensões maiores, remete a carros de passeio no trânsito urbano. Na hora de estacionar, a câmera de ré e os sensores ajudam e cobrem as áreas prejudicadas pelos ângulos mortos.



Foto: Priscila Nunes / Especial

Na estrada, a Toro é um misto de carro de passeio com utilitário esportivo independente do peso na caçamba. A suspensão absorve as vibrações do piso irregular e vai bem nas curvas dentro dos limites de velocidade. Os 170 cv do motor turbo diesel combinado com o câmbio manual de seis marchas respondem bem às necessidades do veículo de 1.700 quilos. As respostas são adequadas as retomadas de velocidade e os controles de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampas ajudam a condução e aumentam a segurança. Na areia da beira da praia, os modos 4×4 e 4×4 reduzida responderam bem sem risco de atolar. O consumo médio de combustível atende às características do veículo e depende do modo de condução, do fluxo de tráfego e do peso transportado.



Foto: Priscila Nunes / Especial

A Toro atende as necessidades de quem precisa de um carro para o trabalho, passeio e ainda um aventureiro para rodar em qualquer terreno.

Você considera esta combinação compatível? Comente.