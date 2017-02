Fiat Toro, picape jeito de automóvel mexe com o mercado 

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 16 de abril de 2016



Linhas fluidas, limpas e leves e ótimo desempenho Foto: Priscila Nunes / Especial

Sofisticado carro de passeio, versátil utilitário esportivo e robusta picape, a Toro prova o conceito desenvolvido pela Fiat de um veículo de infinitas possibilidades, de veículo de trabalho no dia a dia ao luxuoso automóvel para viagens com a família nos finais de semana. Na cidade, para quem prefere picape, as dimensões menores em relação aos modelos médios, ajudam enfrentar o trânsito urbano sem prejudicar o conforto. A direção elétrica leve e precisa, o câmbio automático de nove velocidades e perfeita suspensão ajudam. Para completar o generoso ambiente interno com cinco lugares, o motor silencioso e o ótimo ar-condicionado, entre outros itens que valorizam a condução. Nos mais de mil quilômetros rodados com a versão topo de linha, Volcano, a picape utilitário esportivo, provou sua versatilidade na cidade e na estrada. A Fiat Toro 2.0 Volcano avaliada custa a partir de R$ 116.500.



Desenvolvida a partir da plataforma do Jeep Renegade, a Toro manteve a robustez do jipe e sua versatilidade na versão diesel 4×4 combinando as estruturas de picape e utilitário esportivo. Também do Jeep, motor, câmbio, suspensão dianteira componentes elétricos e equipamentos. O monobloco, a suspensão traseira multilink e o acabamento interno fazem a diferença em relação às picapes tradicionais que utilizam chassi e suspensão traseira por eixo de torção. O caçamba não quebra o visual elegante de linhas fluidas, limpas e suaves com detalhes cromados na grade dianteira, nos faróis de neblina, nas maçanetas das portas e nas soleiras. Destaque à parte da iluminação diurna em LEDs que lembram os olhos de um touro.



Foto: Priscila Nunes / Especial

A Volcano como um automóvel na cidade. A posição elevada de dirigir, a direção leve e precisa e o conforto garantem pleno domínio do veículo e do ambiente externo. O comportamento remete a carros de passeio com a direção leve e precisa que facilita a dirigibilidade e as manobras no trânsito urbano apesar das dimensões do veículo. No estacionamento, a câmera de ré e os sensores ajudam e cobrem as áreas prejudicadas pelos ângulos mortos.



Na estrada, a Toro se comporta como um misto de carro de passeio e utilitário esportivo, com direção elétrica, suspensão macia sem comprometer a estabilidade. Absorve as vibrações do piso irregular e vai bem nas curvas dentro dos limites de velocidade. Os 170 cv do motor turbo diesel combinado com o câmbio automático de nove velocidades atendem bem as necessidades do veículo que pesar quase 1.700 quilos e leva até uma tonelada de carga na caçamba de 820 litros e que, com extensor chega a 1.115 litros. As respostas são eficientes e adequadas as retomadas de velocidade. Na estrada, o controlador eletrônico de velocidade, os controles de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampas ajudam a condução e aumentam a segurança. Na areia da beira da praia, os modos 4×4 e 4×4 reduzida responderam bem evitando o risco de atolar.



Foto: Priscila Nunes / Especial

Com 4,91 metros de comprimento, 1,84 m largura, 1,74 de altura e entreeixos de 2,99 m, a Toro garante o que promete: espaço suficiente para cinco passageiros sem comprometer o conforto no banco traseiro. Bem completa, a Volcano traz volante multifuncional revestido em couro e aletas para a troca de sequencial de velocidade, e detalhes em preto brilhante e que remetam ao alumínio anodizado. O tem quadro de instrumentos conta com mostradores analógicos e display em TFT de sete polegadas colorido, ar-condicionado de duas zonas, central multimídia Uconnect Touch NAV com tela de 5,6 polegadas sensível ao toque, navegação por GPS, câmera de ré, , rádio AM/FM, áudio streaming, Bluetooth, entradas auxiliar e USB e tomada de 12V,entre outros.