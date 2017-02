Ford Ka 2018 tem condições especiais e taxa zero em até 30 meses

Mercado



O compacto Ka 2018 chega com preço promocional de R$ 41.490 e financiamento com taxa zero em até 30 meses válidos até 7 de março. Equipado com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto e som com comandos de voz, o modelo de entrada, o SE, conta com taxa zero em 24 meses. O Ford Ka 2018 tem com outras opções de financiamento. Por exemplo, o 1.0 SE pode ser adquirido com entrada de R$ 25.000 e 48 parcelas de R$ 446.

Sem modificações visuais e de acabamento, o Ka 2018 continua com as opções de motores flex, o três cilindros 1.0 TiVCT de 85 cv, e o quatro cilindros Sigma 1.5 16V, de 110 cv.