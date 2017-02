Ford Ka+ 2018 tem preço promocional a partir de R$ 44.590

Mercado

Os concessionários Ford começaram a veda do Ka+ 2018 com oferta especial de lançamento. O sedã compacto na versão 1.0 SE custa a partir de R$ 44.590 a vista e pode ser financiado com entrada de R$ 26.754 e 24 parcelas de R$790, com taxa zero. O Ka+ SE 1.5 sai por R$ 49.490 à vista, ou com entrada de R$29.694 e o saldo em 30 parcelas de R$ 700, com taxa zero. As condições especiais valerão até 7 de março.

O sedã compacto conta com direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas com controle remoto, sistema de som com comandos de voz, Bluetooth e entradas USB, compartimento My Ford Dock para smartphone no painel e faróis de neblina. O porta-malas tem capacidade para 445 litros.

Os conjuntos propulsores são o motor de três 1.0 TiVCT flex, que desenvolve 85 cv, e o de quatro cilindros Sigma 1.5 16V, que gera 110 cv e atuam com o câmbio manual de cinco marchas. Os controles de estabilidade e tração e o assistente de partida em rampa estão entre os opcionais.