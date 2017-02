Ford Mustang e a releitura de clássico de Claude Lelouch

Comportamento

A versão atualizada do curta-metragem do icônico cineasta francês tem como destaque o Mustang e foi produzida com visão 360 graus e tecnologia de realidade virtual. O filme original de 1976, com duração de 9 minutos, mostra um motorista acelerando pelas ruas de Paris no começo do dia para um esperado encontro.

O remake tem cerca de um minuto e meio e o Mustang é dirigido por uma mulher. O vídeo para o Youtube e mídias sociais Re-Rendez-Vouz foi criado pela GTB (agência global WPP da Ford) com produção em parceria com próprio Lelouch e seguindo um trajeto parecido ao do curta original.

O Arco do Triunfo é um dos pontos históricos da capital francesa no caminho do Mustang Foto: Ford, Divulgação

Passou por cartões postais como o Arco do Triunfo, a basílica de Sacre Coeur e Montmartre.Claude Lelouch venceu o Oscar em 1966 com o filme Um homem e uma Mulher em que o protagonista pilota umMustang branco no rali de Monte Carlo.

A releitura atualizada de Rendez Vouz foi gravado em 360 graus e realidade virtual Foto: Ford, Divulgação

O cineasta garante que se arrepiou ao ver a releitura 40 anos em realidade virtual. E revelou que sabia que a Ford faria mais que uma simples homenagem ao original nessa nova versão.

Para cineasta Claude Lelouch, a montadora norte-americana fez mais do qe ma simples homenagem Foto: Ford, Divulgação

¿Meu filme, na época, falava sobre a sensação de liberdade e o prazer de dirigir-, disse Lelouch.



Foto: Ford, Divulgação