Jaguar e Shell lançam aplicativo para pagar combustível

A quantidade de combustível no abastecimento e o pagamento são feitos através da central multimídia

Os proprietários do Jaguar na Inglaterra não precisam mais de dinheiro ou cartões de débito e crédito para pagar combustível nos postos de serviços da Shell. O abastecimento pode ser feito pelo aplicativo Shell App na tela sensível ao toque do veículo, disponível nos Jaguar F-Pace, XE e XF linha 2018. O usuário seleciona na tela quantos litros de combustível deseja e paga pelo PayPal ou o Apple Pay. O sistema Android Pay será inserido em breve. Para segurança, um recibo eletrônico será mostrado na tela para confirmar a finalização do pagamento e também enviado diretamente da bomba para o e-mail do motorista.

A operação é feita pelo APP localizado na tela sensível ao toque e ainda não tem previsão para chegada no Brasil

O Shell APP estará disponível para todos os veículos Jaguar e Land Rover nos próximos meses. Pesquisas realizadas pela britânica integrante do grupo Tata prevêem novos aplicativos semelhantes para pagamento de estacionamento e restaurantes drive-thru. O Shell App foi liberado para download no dia 15 deste mês no Reino Unidos. O sistema utiliza a tecnologia de geolocalização e uma base na nuvem para verificar o pré-pagamento com o Paypal ou Apple Pay. A Jaguar Land Rover informa que ainda não há previsão para chegada do aplicativo no Brasil.

O pagamento é confirmado na tela e um recebido eletrônico é enviado diretamente da bomba para o e-mail do motorista

O diretor de tecnologias futuras e carros conectados da Jaguar Land Rover, Peter Virk, aponta o avanço dos meios de pagamento eletrônico e ressalta que pagar diretamente na tela do carro traz comodidade aos motoristas e faz abastecimento mais rápido e fácil.