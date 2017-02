Renault Captur chega com preços a partir de R$ 78.900

Lançamento

São Paulo

O veículo foi desenvolvido para atender características do consumidor sul-americano e, em especial, do brasileiro Foto: Renault, DV

O utilitário esportivo compacto Captur chega para mexer com a concorrência, ser um dos líderes do segmento e o desfio de fazer com que o consumidor redescubra a Renault. Desenvolvido em conjunto pelos centros de design da montadora francesa de Paris e de São Paulo, com o perfil do consumidor sul-americano, será produzido no complexo de São José dos Pinhais (PR) e exportado para oito paises. Com a nova identidade visual da marca, a proposta do Captur é combinar design, espaço, conforto, conectividade, tecnologia e segurança. Montado sobre a mesma plataforma do Duster, o novo modelo mantém dimensões próximas e compartilha o mesmo conjunto propulsor. Em pré-venda na rede de concessionários, o lançamento oficial ocorrerá no dia 10 de marco. O Renault Captur custa a partir de R$ 78.900 na versão Zen 1.6 e de R$ 89.490, na Intense 2.0.

As modificais visuais remetem a detalhes na frente e traseira, acabamento interno e conjunto propulsor Foto: Renault, DV

O Captur brasileiro segue as linhas do europeu e as principais modificações externas são no para-choque, posição dos faróis auxiliares de neblina e da forma em C da iluminação diurna em LED. Vincos marcam o capô e as laterais. Na traseira, um friso cromado abaixo da tampa do porta-malas diferencia o modelo nacional do estrangeiro. As lanternas são em LED. O utilitário esportivo conta com nove cores que combinam com o teto biton.

A frente segue a nova identificação visual da marca francesa com ampla grade e iluminação diurna em LED na forma de C Foto: Renault, DV

O Captur tem 4,33 metros de comprimento, 1,81 m de largura, 1,62 metros de altura e 2,67 m de entre eixos. A altura do solo é de 212 milímetros. O ângulo de entrada é de 23° e o de saída de 31°. O porta-malas tem capacidade de 437 litros.Todas as versões trazem de série iluminação diurna em LED (DRL), cartão chave com partida por botão, freios ABS, auxílio de frenagem de emergência (AFU), distribuição eletrônica de frenagem (EBD), controles eletrônicos de estabilidade (ESP) e de tração (ASR), quatro airbags (dois frontais e dois laterais), assistência de partida em rampa (HSA) e sistema de fixação ISOFIX para duas cadeirinhas infantis no banco traseiro. Também rodas de liga leve de 17 polegadas, que são diamantadas na opção Intense, e pneus 215/60 R17. A suspensão dianteira é tipo McPherson e a traseira semi independente.

O motor 2.0 16V desenvolve de 143 cv (gasolina) a 148 cv (etanol) e atua com o câmbio automático de quatro velocidades Foto: Renault, DV

A versão de entrada, a Zen, conta com o motor 1.6 16V SCe de 118 cv com gasolina a 120 cv com etanol e 16,2 kgfm de força (torque) que atua a transmissão manual de cinco marchas. Já a top Intense, trás o motor 2.0 16V de 143 cv e 20,2 kgfm de força (torque) quando abastecido com gasolina a 148 cv e 20,9 kgfm de força (torque) com etanol combinado com a câmbio automático de quatro velocidades. O conjunto propulsor conta com sistema de recuperação de energia e a função Eco Mode que, segundo a Renault, altera os padrões de uso e reduz o consumo de combustível em até 10%.

Versões e preços



Na versão de entrada , bancos em tecido, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e direção eletrohidráulica Foto: Renault, DV

Captur Zen 1.6 SCe manual – R$ 78.900

Revestimento em tecido, volante com regulagem de altura, direção eletro-hidráulica, volante com regulagem da altura, assento do condutor com ajuste de altura, ar-condicionado, vidros elétricos, alarme perimétrico, comando de áudio e celular na coluna de direção (satélite), travamento automático das portas e controle eletrônico com indicador e limitador de velocidades e retrovisores rebatíeis.

Opcionais

Media Nav + câmera de ré – R$ 1.990

Pintura biton – R$ 1.440

A versão topo de linha conta com ar-condicionado automático, central media Nav e, entre os opcionais revestidos em couro Foto: Renault, DV

Captur Intense 2.0 automático – R$ 88.490

Acrescenta ar-condicionado automático, apoio de braço, Media Nav com tela de 7 polegadas sensível ao toque, sensor de chuva, farol de neblina com função Cornering Light e sensor crepuscular.

Opcionais

Bancos em couro – R$ 1.50

Pintura biton – R$ 1.400

A traseira é valoriza pelas lanternas em LED e o friso cromado que corre abaixo da tampa do porta-malas Foto: Renault, DV





Os três passageiros do banco traseiro contam com cintos de segurança de três pontos e apoios de cabeça reguláveis Foto: Renault, DV

Viagem a convite da Renault