Salão de Genebra, a passarela dos superesportivos e arrojados carrões

Eventos

A sofisticação, o luxo das apresentações e o amplo espaço para os carros de alto desempenho, modelos de série modificados e conceituais, o Salão de Genebra, abre a temporada dos eventos automotivos na Europa.

Com o novo modelo da marca premium britânica oferecerá quatro opções do segmento de compactos ao de SUVs grandes Foto: Jaguar Land Rover, DV

A 87ª edição do Salão de Genebra movimentará o Palexpo de 7 a 19 de março e, aos poucos, começam a serem reveladas as primeiras novidades.A família Range Rover crescerá. A Land Rover anunciou a apresentação do novo modelo da marca de utilitários esportivos premium, o Range Rover Velar. O modelo ficará no segmento Rover Evoque e o Sport. O nome do novo SUV remete aos protótipos originais do primeiro Ranger Rover produzidos em 1969. Para o chefe de design da Land Rover, Gerry McGovern, o Velar é um modelo à frente de seu tempo que traz a marca de um novo patamar em termos de estilo, inovação e elegância.



Dos fabricantes especiais, a Italdesign anunciou novo modelo com a produção limitada em apenas cinco unidades Foto: Italdesign,DV

A Gemballa levará o Avalanche, um superesportivo desenvolvido a partir do Porsche 911 com visual agressivo e que promete 820 cv de potencia.



Visual arrojado e movido por uma usina de força, o Avalanche foi desenvolvido a partir do Porsche 911 Foto: Gemballa, DV