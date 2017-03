Alfa Romeo joga pesado no Salão do Automóvel de Genebra

Mercado

Os Alfa Romeo fascinam pelo estilo italiano, a tecnologia e o prazer de dirigir um carro com forte tradição, herança e história nas pistas de corridas. No Salão de Genebra que ocorrerá de 9 a 19 deste mês, a Casa de Aresi levará para o Palexpo o Stelvio, a Giulia 4C, a Giulietta e o Mito. Todos criados para provocar fortes emoções nas pistas e nas estradas.

No Salão do Automóvel de Genebra o Stelvio tará três novas versões, das quais, uma com motor a gasolina e duas diesel Foto: FCA, DV

O Stelvio é o primeiro utilitário esportivo da marca italiana em mais de um século de história. A Alfa define seu SUV como um carro que oferece a experiência de condução emocionante com conforto e versatilidade típica desta categoria. No evento suíço estarão a First Edition com motor a gasolina 2.0 Turbo de 280 cv e duas novas versões Super One. Uma com propulsor 2.2 diesel de 210 cv, e a outra com o 2.2 diesel de 180 cv, ambas com transmissão automática de oito velocidades e tração Q4. Para completar, o superesportivo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Biturbo a gasolina de 510 cv apresentado em novembro passado, no Salão de Los Angeles.

A versão superesportiva do Stelvio tem motor V6 2.9 Biturbo de 510 cv, câmbio automático e tração integral Q4 Foto: FCA, DV

A Giulietta terá a nova versão Veloce 1750 Turbo motor a gasolina com 240 cv e transmissão automática TCT. O carro tem detalhes externos e internos que valorizam a esportividade. A Veloce terá acessórios Mopar especiais em carbono. O compacto Mito também terá versão Veloce com o propulsor 1.4 MultiAir Turbo a gasolina de 170 cv e transmissão automática de TCT. Será a opção mais esportiva do pequeno Alfa Romeo.

A Giuieta estará em Genebra com a nova versão Veloce que valoriza a esportividade em detalhes externos e internos Foto: FCA, DV

O estande da Alfa Romeo será completado pelo 4C conversível que terá pintura Stromboli Cinza metálico que contrasta com o roll-bar com fibra de carbono e o escapamento central de duplo de titânio e as pinças dos freios pretas, Será equipado com o motor 1750 Turbo a gasolina com 240 cv, de injeção direta, intercooler e duplo comando de válvulas variável contínua e atuará em conjunto com a transmissão automática TCT. Com chassi em alumínio e parte da carroceria em fibra de carbono, a relação peso / potência de menos de 4 kg/cv. O 4C acelera de 0 a 100 km;h em 4,5 segundos e chega a velocidade máxima de 258 km/h.