Conheça os carros mais vendidos em fevereiro de 2017

Mercado

A venda de 135.663 veículos em fevereiro foi 7,6 % menor na relação com o mesmo mês de 2016 e queda de 7,8% sobre janeiro passado. Os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fenabrave (entidade dos concessionários) mostraram que segmento de caminhões continua despencando. Os 2.611 registros representaram o tombo foi de 31,7% na comparação com fevereiro de 2016.

A Fiat Toro e a irmã menor, a Strada, disputaram a liderança com a vantagem de menor 200 unidades para a picape média Foto: Fiat, DV

O Chevrolet Onix puxou as vendas com 11.980 emplacamentos e foi o único que ficou acima das 10 mil unidades. No segmento de picapes a Fiat Toro foi a mais vendida com menos de 200 registos a frente da irmã menor, a Fiat Strada. Já entre os utilitários esportivos, o Honda H-RV (3.549) foi o preferido, seguido pelos Jeep Renegade (2.951) Compass (2.719). Dos 10 carros mais vendidos em fevereiro, dois foram Chevrolet e Fiat, e um Ford, Honda, Hyundai, Renault, Toyota e Volkswagen.Mais vendidos em fevereiro

Os Jeep Renegade vem se revezando com o Compass na segunda e terceira posição no segmento liderado pelo Honda H-RV Foto: Priscila Nunes/Especial

Modelo Unidades

1º - Chevrolet Onix - 11.980

2º - Hyundai HB20 - 6.521

3º - Ford Ka - 5.765

4º - Volkswagen Gol - 4.564

5º - Renault Sandero - 4.181

6º - Honda HR-V - 3.594

7º - Fiat Toro - 3.582

8º - Toyota Corolla - 3.469

9º - Chevrolet Prisma - 3.368

10 - Fiat Strada - 3.289

Fonte: Fenabrave