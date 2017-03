Estrela da Mercedes-Benz brilha em Genebra

Salão de Genebra

Evento suíço, o primeiro do ano do setor automotivo na Europa, abriu nesta segunda-feira para a imprensa

Evento suíço, o primeiro do ano do setor automotivo na Europa, abriu nesta segunda-feira para a imprensa Foto: Mercedes-Benz, DV

O novo Classe E Cabriolet, versão conversível do esportivo de alto desempenho, que traz recursos da avençada tecnologia de assistência de condução e de direção semi-autônoma, é um dos destaques da Mercedes-Benz na 87ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Genebra.

No evento que movimentará o Palexpo até 19 de março, a alemã também comemora os 50 anos da AMG com lançamentos de edições especiais. O novo Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50 é a segunda família de automóveis desenvolvidos pela AMG. Serão 500 unidades com pintura em cinza grafite magno designo ou branco cashmere magno designo e interior em preto e prata.

Edição especial será limitada em 500 unidades nas cores cinza grafite ou branco e interior em preto e prata Foto: Mercedes-Benz, DV

O Mercedes-AMG C 63 Cabriolet terá 150 unidades na versão Ocean Blue Edition identificadas pela capota na cor azul oceano, para-choque traseiro e dianteiro e costuras do interior cinza. Outra edição limitada em comemorativa é o C 43 4MATIC Night Edition nas carrocerias Coupé e Cabriolet. Pela primeira vez o modelo cabriolet é oferecido com detalhes em preto no acabamento externo, interno e na grade diamante.

Conjunto propulsor híbrido a gasolina e elétrico, o AMG GT Concept é um coupé de quatro portas Foto: Mercedes-Benz, DV

O Mercedes-AMG GT Concept é mostrado como a definição de performance no futuro pela marca. O coupé de quatro portas com motorização híbrida de um motor V8 a gasolina e um elétrico de alto desempenho e conceito de baterias modulares leves e eficientes. O design remete a elementos da dianteira e traseira do AMG GT. O novo coupé traz todas as funcionalidades de performance e esportividade da família AMG GT. Os lançamentos da Mercedes-Benz em Genebra incluem ainda o novo GLA, o Classe G 650 Landaulet, primeiro off-road conversível da Mercedes-Maybach e versões especiais dos roadsters SL Designo Edition e SLC RedArt Edition.