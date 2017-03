Ford apresenta hoje o Ka Trail

Lançamento

Suspensão elevada, faróis escurecidos, apliques nas caixas de rodas e rack no teto estão entre os diferenciais do Trail Foto: Ford, Divulgação

Uma das atrações da Ford no Salão do Automóvel de São Paulo, no final do ano passado, o Ka Trail chega nos próximos dias. O hatch compacto Ford é o terceiro veículo mais vendido no país e, a nova opção deverá puxar as vendas como ocorre com seus principais concorrentes. A apresentação à imprensa ocorrerá hoje, em São Paulo.

Suspensão elevada, faróis de neblina com molduras e lanternas traseiras escurecidas, apliques pertos nas caixas de rodas, rodas de liga leve de 15 polegadas também escurecidas, rack no teto, capas dos retrovisores, maçanetas na cor cinza e adesivos nas saias laterais e tampa do porta-malas diferenciarão o Trail das demais versões.No interior, a identificação ficará nos, bancos com forração parcial em couro e costuras em laranja e verde, pedaleiras esportivas e soleira com o nome da versão. Os motores serão os três cilindros 1.0 de 85 cv e quatro cilindros 1.5 e 110 cv.