Gol Track, popular aventureiro? Nem tanto

Test-drive

No rastro dos aventureiros urbanos, o Gol Track chama a atenção pelo visual robusto combinado com modificações que facilitaram enfrentar as condições críticas das ruas e estradas gaúchas. O para-choque levantado e as rodas de aro 15 com pneus 195/55/R15 aumentaram a altura do solo e amenizaram o impacto de lombadas, ondulações ou pequenos buracos e ignoraram irregularidades do pavimento ou estradas de terra batida. O interior foi diferenciado com acabamento escurecido e novos recursos. Para completar, o ótimo desempenho do novo motor de três cilindros 1.0 que acelera sem comprometer o consumo de combustível. O Volkswagen Gol 1.0 Track custa a R$ 46.194 mil e, na versão avaliada, com dois pacotes de opcionais, chega a R$ 54.090.

O para-choque levantado e as rodas de aro 15 com pneus 195/55/R15 aumentaram a altura do solo Foto: Priscila Nunes/Especial

Posicionado entre o Comfortline e Highline, as modificações do Track na frente remetem à picape Saveiro. Além do para-choque levantado, os faróis e a grade são maiores, os auxiliares de neblina em forma de trapézio e o capô mais alto.

Visual robusto, frente com grade, faróis, para-choques maiores e capô mais alto remetem a nova picape Saveiro Foto: Priscila Nunes/Especial

Nas laterais, molduras de plástico preto nas caixas de rodas e abaixo das portas. Os retrovisores e as maçanetas também são em preto fosco. A lanternas traseiras também cresceram dentro da proposta de robustez e imagem aventureira.

, Com potência de 75 cv (gasolina) até 82 cv (etanol), o motor de três cilindros 1.0 puxa bem o hatch compacto Foto: Priscila Nunes/Especial

O motor de três cilindros 1.0 flex puxa bem o Track. Os 75 cv e a força (torque) de 9,7 kgfm (gasolina) até 82 cv e 10,4 kgfm (etanol) são bem distribuídos pela transmissão de cinco marchas com relações que privilegiam o desempenho sem comprometer o consumo.

Maior altura do solo amenizou o impacto de lombadas, ondulações, buracos, pavimento ou estradas de terra batida. Foto: Priscila Nunes/Especial

Em quase 500 quilômetros percorridos, o Track andou bem nas ruas. Ágil, respostas rápidas, superou o trânsito pesado. Na estrada, o propulsor mostrou a raça e o pequeno hatch andou junto e até na frente de carros mais potentes.

A direção precisa, a suspensão bem ajustada e os freios com ABS ajudam a condução na estrada de terra batida Foto: Priscila Nunes/Especial

O bom ajuste da suspensão permitiu vencer curvas mais acentuadas dentro dos limites de velocidade. No percurso urbano as médias ficaram entre 11,1 km/l a 13,4 km/l. Já na estrada, em velocidades constantes de 80 km/l a 110 km/l foram de 15,7 km/l a 14,3 km/l.

Volante com a base reta, o interior tem acabamento escurecido e detalhes em preto brilhante e na cor alumínio Foto: Priscila Nunes/Especial

No interior, o acabamento escurecido e os bancos revestidos em dois tipos de tecido fazem a diferença. O conforto é bom para o condutor e acompanhante e regular para dois adultos e uma criança no banco traseiro.

O espaço é bom para o condutor e acompanhante e regular para dois adultos e uma criança no banco traseiro. Foto: Priscila Nunes/Especial

Direção hidráulica, volante multifuncional de base reta, ar-condicionado, retrovisores, travas das portas e vidros com comandos elétricos, central multimídia Média Plus e Discovery Media com sistemas de informação e entretenimento, navegação por GPS, conexão para smartphone, Bluetooth e entrada USB, computador de bordo e sensor de estacionamento, entre outros, estão entre os equipamentos de série e opcionais.

As lanternas traseiras escurecidas também cresceram dentro da proposta de valorizar o visual aventureiro urbano Foto: Priscila Nunes/Especial

O Gol Track atende o consumidor disposto a pagar o preço de um carro de visual diferenciado para aventuras urbanas comportadas, equipado com motor 1.0, e que anda junto ou supera veículos com propulsores mais potentes sem comprometer o consumo de combustível.







Foto: Gilberto Leal