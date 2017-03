Novo MINI Countryman está a caminho dos concessionários

Mercado

Maior, reestilizado e com novos recursos de informação, o novo Mini Countryman estará à venda em abril. A marca britânica confirmou a importação do compacto que foi apresentado no Salão de Los Ângeles, no final do ano. O Mini cresceu 20 centímetros no comprimento e 7,5 centímetros na distância entreeixos valorizando o visual robusto, a visibilidade externa,o espaço e o conforto para os cinco ocupantes. A montadora destaca que a nova geração também traz mudanças na versatilidade, esportividade e qualidade premium.

O Find Mate, ativado pelo Bluetooth, localiza objetos conectados ao sistema para não serem esquecidos. Foto: BMW Divulgação

O novo Countryman traz iluminação diurna em LEDs que contorna os faróis. O display circular de 8,8 polegadas incorporado ao painel de instrumento central, conta com sistema de navegação Mini Professional com tela sensível ao toque. Uma das novidades é o Mini Find Mate, kit sem fio com função de acompanhamento wireless para objetos utilizados frequentemente, como malas e chaveiros, entre outros.

A localização pode ser feita pelo computador de bordo ou por sinal sonoro do smartphone Foto: BMW Divulgação

O Find Mate localiza objetos conectados ao seu sistema para não serem esquecidos. O sistema, ativado pelo Bluetooth, funciona pelo computador de bordo ou smartphone emitindo sinal sonoro. Se o objeto estivera fora do alcance do Bluetooth, o motorista será levado ao lugar onde a conexão foi detectada pela última vez.



O comprimento do Mini aumentou em 20 centímetros e a distância entreeixos em 7,5 centímetos Foto: BMW Divulgação