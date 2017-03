Novo Toyota 2018 avança na tecnologia e custa de R$ 69.690 a R$ 114.990

Lançamento





Os faróis e a grade mais afilados e iluminação diurna em LED valorizaram a frente do sedã japonês Foto: Toyota, DV

São Paulo

Visual aperfeiçoado, novos recursos eletrônicos, a recalibragem da suspensão e o retorno da opção que valoriza a esportividade são as principais novidades do Corolla 2018. O sedã mais vendido no mercado brasileiro chegaram aos concessionários Toyota com detalhes que reforçam o conforto, a segurança, a competitividade e as condições para manter a liderança do segmento. Controles de estabilidade e tração, assistente de rampa e sete airbags (frontais, laterais, de cortina e joelho para o condutor) são de série para todas as opções. O Toyota Corolla 2018 custa de R$ 69.690, na versão 1.8 GL, a R$ 114.990, na Altis Multi-Drive.

Na traseira, as lanternas são de LED com nova disposição das luzes e cortadas por friso cromado Foto: Toyota, DV

As alterações visuais atualizaram a frente do Corolla 2018 com faróis e grade mais afilados. Nas versões GLi e XEi os faróis são halógenos e nas XRS e Altis, de LED, com regulagem de altura automática. A iluminação diurna (DRL) em LED está disponível a partir da versão XEi. Todas as opções contam com lanternas dianteiras com luz de posicionamento em LED. Na traseira, as lanternas são de LED com nova disposição das luzes. Os sinalizadores de direção e a luz de ré são em tom escurecido.

Cada versão tem detalhes exclusivos no interior,, como o acabamento e cor do revestimento, e externos, como as rodas Foto: Toyota, DV

O conjunto propulsor das seis versões foram mantidos.O 1.8 Flexfuel Dual VVT-iDOHC de 16 válvulas gera de 139 cv e força (torque) de 17,7 kgfm (com gasolina) até 144 cv e força (torque) de 18,6 kgfm (com etanol).O 2.0 Flexfuel, Dual VVT-i DOHC de 16 válvulas desenvolve de 143 cv e força (torque) de 19,4 kgfm (com gasolina) a 154 cv e força de (torque) de 20,7 kgfm quando abastecido com etanol.

Os conjuntos propulsores permanecem os mesmos. A direção elétrica progressiva e as suspensões foram recalibradas Foto: Toyota, DV

Na versão de entrada, a 1.8 GLI, o câmbio é manual de seis marchas. Nas demais 1.8, o Multi-Drive, derivado do contínuo variável (CVT) reproduz sete velocidades nos modos Drive e sequencial por troca na alavanca de transmissão, CVT (contínuo variável) que simula sete velocidades. Nas XEi, XRS e Altis o Multi-Drive permite a troca manual de marchas também bor aletas atrás do volante.



A nova XRS tem faróis em LED e regulagem de altura, aerofólio traseiro e saias esportivas laterais, frontal e traseira, Foto: Toyota, DV

O controle da direção elétrica progressiva foi recalibrado. A suspensão foi elevada em cinco milímetros e os amortecedores também recalibrados, o que, conforme a montadora, manteve o equilíbrio entre o conforto e a estabilidade.A colocação de uma camada de borracha no revestimento do painel e de feltros nos painéis das portas reduziram o nível de ruído interno.

Revestimento em couro com costuras aparentes, detalhes cromados, volante multifuncional e central multimídia Foto: Toyota, DV

No interior de todas as versões, o painel mantém o tema horizontal e as informações (instrumentos) e operações (aúdio/multimídia e controles do ar-condicionado) são posicionados de forma intuitiva. Na GLi, o acabamento tem partes revestidas em couro preto e cinza. Nas GLi Upper e XEi o acabamento é em couro na cor cinza.

Sistema multimídia Toyota Play com tela LCD de 7 polegadas sensível ao toque, navegação GPS, TV digital, câmera de ré Foto: Toyota, DV

Na XRS,o couro exclusivo na cor preta enquanto na Altis, na nova cor linho claro. A partir da XEi, todas têm detalhes cromados. Também contam com coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, volante multifuncional, ar-condicionado, computador de bordo,indicador Eco Drive, controle de iluminação do painel e da temperatura externa, relógio digital,sistema de som com entradas USB, iPod e auxiliares, Bluetooth, vidros e retrovisores com acionamento elétrico, entre outros.

Na versão Altis, acabamento em couro, ar-condicionado de duas zonas e banco do motorista com regulagem elétrica , Foto: Toyota, DV

Corolla GLi

Ar-condicionado com comando manual, sistema de som com Bluetooth® e entradas auxiliares tipo USB, para iPod e similares.

XEi

Ar-condicionado digital, abertura das portas por aproximação, partida por botão,controle eletrônico de velocidade, quadro de instrumentos com tela TFT colorida de 4,2 polegadas, sistema multimídia Toyota Play com tela LCD de 7 polegadas sensível ao toque, navegação GPS, TV digital, câmera de ré, áudio compatível com DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio AM/FM, Bluetooth, acendimento automático dos faróis e auxiliares de neblina, entre outros.

XRS

Acrescenta acabamento interno na cor preta, faróis dianteiros em LED e regulagem de altura, aerofólio traseiro com luz de freio em LED, saias esportivas laterais, frontal e traseira, ponteira do escapamento cromada e rodas diamantadas aro 17 polegadas com acabamento em preto brilhante.

Altis



Ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com regulagem elétrica de oito posições, sensor de chuva, retrovisores externos retráteis automáticos, rodas diamantadas aro 17 polegadas com acabamento na cor cinza.

Volante multifuncional e quadro de instrumentos com mostradores analógicos e tela TFT colorida de 4,2 polegadas, Foto: Toyota, DV

TOYOTA COROLLA 2018

Preço público sugerido

1.8 GLi manual - R$ 69.690

1.8 GLiMulti-Drive - R$ 69.990

1.8 GLi Upper Multi-Drive - R$ 90.9902.

XEi Multi-Drive - R$ 99.9902.

XRS Multi-Drive - R$ 108.990

Altis Multi-Drive R$ 114.990

Fonte: Toyota Brasil

Viagem a convite da Toyota