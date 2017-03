Toyota Corolla 2018 muda para manter a liderança

Test-drive

Com Priscila Nunes/Especial

São Paulo

O sedã mais vendido no paísavançou no visual, no interior e na mecânica e se credenciou para enfrentar a acirrada concorrência e manter a liderança do segmento dos modelos médios de quatro portas. Com os novos sistemas de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, sete airbags e aperfeiçoamentos na suspensão e direção, além da nova versão XRS, mais esportiva, o Toyota Corolla 2018 enfrentará os novos Chevrolet Cruze, Honda Civic e o Ford Focus. O Toyota Corolla 2018 avaliado, o Altis Multi Drive, custa R$ 114.900.

A nova frente valoriza a grade que separa os faróis mais afilados, a iluminação diurna em LEDs e os faróis auxiliares Foto: Priscila Nunes/Especial

Eu e a jornalista Priscila Nunes dirigimos o Altis no percurso de ida e volta entre São Paulo e a Aldeia da Serra. Foram cerca de três horas com direito a algumas voltas na pista improvisada no kartódromo do interior paulista. Mas antes, passamos na Morada dos Pássaros, em Barueri,para algumas fotos do novo Toyota. Também aproveitamos e gravamos vídeos. No local, um belo lago e uma estradinha tranquila.

Na traseira, as lanternas são em LED com nova disposição das luzes e cortadas por um friso cromado Foto: Priscila Nunes/Especial

O modelo Altis, escolhido para o test-drive, é o top de linha e mostrou o acerto da nova calibração das suspensões. No trânsito urbano em SP pouco mudou. Na estrada, a caminho de Aldeia da Serra, o sedã rodou melhor em relação ao anterior. Não por acaso, o Corolla tem 50 anos de tradição e está entre os carros mais vendidos no mundo.

Acelerações e retomadas rápidas de velocidade no kartódromo e a tranquilidade da estradinha da Morada dos Pássaros Foto: Gilberto Leal

Já na saída de São Paulo percebemos as modificações na suspensão e a melhora do conforto, sem comprometer a estabilidade. Os pneus de perfil baixo 215/50 R17 e a reprogramação da direção elétrica progressiva também ajudaram. Bom nas ruas e estradas, foi no kartódromo de Aldeia da Serra o melhor desempenho do Corolla Altis.

Na pista do kartódromo, bom desempenho e o auxilio do controle de estabilidade nas curvas mais fechadas Foto: Priscila Nunes/Especial

Na pista improvisada, o sedã provou os avanços da nova suspensão. Os 143 cv e força (torque) de 19,4 kgfm (com gasolina) a 154 cv e força (torque) de 20,7 kgmf (etanol) do motor 2.0 flexfuel de 16 válvulas foram bem distribuídos pelo câmbio variável contínuo (CVT) com sete velocidades virtuais. Apesar da extensão reduzida da pista, o carro enfrentou tranquilamente as curvas fechadas dentro dos limites de velocidade. Acelerações e retomadas rápidas, nas situações mais fortes, o controle de estabilidade corrigiu a trajetória. O carro parecia "colado no chão".

Sistema de informação e entretenimento Toyota Play conta com tela de LCD de sete polegadas sensível ao toque Foto: Toyota, DV

No interior, com revestimento em couro claro e detalhes em preto brilhante e cromados, destaque para o novo sistema multimídia de informação e entretenimento Toyota Play com tela LCD de sete polegadas sensível ao toque. Também ao desenho dos comandos do ar-condicionado digital, agora de duas zonas, e das saídas do ar. A colocação de uma camada de borracha no revestimento do painel e de feltros nos painéis das portas reduziram o nível de ruído interno, principalmente na estrada. Ainda para o banco do motorista com regulagem elétrica de oito posições.



O test-drive do Corolla foi realizado em ruas e avenidas da cidade de São Paulo e pelas estradas que levam a Aldeia da Serra Foto: Priscila Nunes/Especial

As médias de consumo do Corolla 2.0 Flex divulgadas pela Toyota foram as do Inmetro com 10,6 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada quando abastecido com gasolina e de 7,2 km/l e 8,8 km/l com etanol nas mesmas situações mas com etanol.

Detalhes que valorizam a frente e rejuvenescem o novo Corolla 2018 como faróis, grade e auxiliares de neblina Foto: Priscila Nunes/Especial

Viagem a convite da Toyota