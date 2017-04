Chevrolet Camaro SS Conversível, a liberdade no caminho do Sol

Test-drive

O Camaro SS conversível é um novo carro. Mudou por fora, mudou por dentro, ficou menor, mais bonito, mais leve e mais potente. Também recebeu novos recursos eletrônicos de conforto, de informação e de segurança. Na sexta geração, montado sobre a plataforma Alpha, o SS conversível pouco lembra o modelo anterior. O da quinta geração que eu dirigi durante test-drive em Indianápolis, nos Estados Unidos, andei com Emerson Fittipaldi na pista do Speedway, e foi o pace-car das 500 Milhas de Indianápolis. O Chevrolet Camaro SS Conversível custa R$ 338.000.

Na sexta geração o Camaro é um carro todo novo, mudou por fora, mudou por dentro, ficou mais leve e potente Foto: Priscila Nunes/Especial

O novo Camaro SS conversível ficou melhor, mais gostoso e fácil de dirigir. Para quem admira da sonoridade do V8, o poderoso ronco do 4.2 de 461 cv, pode ser amplificado pelo sistema de som interno. A arquitetura e o uso de novos materiais mais leves e resistentes aumentaram a rigidez torcional da carroceria. O visual esportivo ficou mais agressivo com a grade, faróis e assinatura da iluminação diurna em LED. Se o Sol lá fora convidar ou a chuva se aproximar, a capota pode abrir ou fechar até a velocidade de 50 quilômetros por hora em cerca de 20 segundos.

O visual esportivo ficou mais agressivo valorizado pela frente baixa, para-choque, faróis, iluminação diurna em LED Foto: Priscila Nunes/Especial

Os faróis baixos separados pela grade estreita e a generosa entrada de ar sob o para-choque e a iluminação diurna em LEDs valorizaram a esportividade e deixaram a frente robusta e invocada. As laterais, vincos na linha de cintura e soleira das portas. Para completar bonitas rodas de alumínio pretas de cinco raios e aro de 20 polegadas deixam a mostra os discos dos freios Brembo. Na traseira, as amplas lanternas duplas em LED e efeito em 3D e o aerofólio sobre a tampa do porta-malas.

O acabamento interno em couro ficou mais limpo, traz duas telas de oito polegadas e projeção de dados no parabrisa Foto: Priscila Nunes/Especial

Atualizado, o luxuoso interior revestido em couro ficou limpo e destaca a esportividade. O espaço no dos antigos mostradores analógicos foi tomado pelas saídas da refrigeração turbina com molduras cromadas e que permitem regular a temperatura do ar-condicionado digital. O do freio de mão, agora elétrico, foi liberado. O volante multifuncional tem a base reta. Quatro lugares, o conversível acomoda bem dois adultos na frente mas apenas duas crianças no banco traseiro.

Foto: Priscila Nunes/Especial

O quadro de instrumentos tem seis mostradores (dois grandes e quatro pequenos) analógicos e uma tela digital de oito polegadas configurável com as informações do veículo. No console, outra tela digital de oito polegadas sensível ao toque traz o sistema MyLink com GPS em 3D integrado, sistemas de entretenimento e de som, comando de voz, entradas USB e auxiliar, além de conectividade com o Android Auto e Apple Car, entre outros recursos. E ainda espaço que permite recarregar o celular por indução. Para facilitar a concentração do condutor na rodovia diversas informações são projetadas no para-brisa.

As laterais são maracadas por vincos que acompanham a linha de cintura e a soleira das portas e rodas de 20 polegadas Foto: Priscila Nunes/Especial

Rodar com o SS conversível foi adrenalina pura. Os 400 quilômetros percorridos entre Porto Alegre, o acesso da Rota do Sol, na BR/101, e na Estrada do Mar com paradas para fotos, vídeos e rápido lanche passaram rápidos. Quase seis horas que eu e a jornalista Priscila Nunes nem sentimos. Na saída da capital, o conversível sentiu o paralelepípedo e o pavimento irregular. Na autoestrada e na Estrada do Mar parecia flutuar.

Dirigir o SS conversível foi uma experiência única e até crianças não resistiram a tentação de sentar no banco do condutor Foto: Priscila Nunes/Especial e Gilberto Leal

O novo Camaro SS é o mais potente e rápido já produzido. Os 461 cv e a força (torque) de 62,9 kgfm do V8 6.2 são distribuídos nas rodas traseiras pelo câmbio automático de oito velocidades que permite a troca sequencial de marchas por aletas atrás do volante. Basta no acelerador para respostas rápidas e curtir o concerto do oito cilindros.

O volante multifuncional tem base reta e aletas para troca sequencial de marchas. Instrumentos analógicos e digitais Foto: Priscila Nunes/Especial

Quem quiser mais, pode escolher entre quatro modos de condução: passeio, esportivo, neve e pista. O último, apenas pilotos que gostam e sabem dirigir sem o auxílio dos recursos eletrônicos como os controles de tração e estabilidade, entre outros. Em velocidades constantes, quando não precisa de potência, o gerenciamento eletrônico do motor desliga quatro cilindros.

A projeção de informações no para-brisa, o quadro de instrumentos e os comandos destacam a avançada tecnologia Foto: Priscila Nunes/Especial

Para a jornalista Priscila Nunes, que também dirigiu o novo Camaro, o esportivo transborda tecnologia, velocidade e segurança. ¿Logo na arrancada, senti a potência do motor. Andamos nas BR/290 e 101, na Estrada do Mar e Avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa." Brincando Priscila lembra que na praia conseguimos a atenção de cada um que passava na calçada. E completa brincando, ¿mas claro que era para admirar o Camaro esportivo!¿ A jornalista ressalta que o câmbio, o painel e os comandos internos explicam a tecnologia avançada do conversível. ¿As pessoas com olhares curiosos, logo vinham tirar foto ou perguntar algo sobre o carro.¿

Na traseira, as lanternas duplas em LED e 3D avançam no para-lamas e tampa do porta-malas com aerofólio Foto: Priscila Nunes/Especial

- O que mais chamou a atenção foi a capota retrátil e super fácil de abrir. O ideal é andar por lugares como o litoral, ou em algum cenário paradisíaco para sentir a liberdade do carro. Ah, e a vontade foi de andar quilômetros e quilômetros afora. Outro ponto forte foi receber informações no para-brisa do carro. Achei moderno e útil. A experiência com o Camaro foi incrível.

Conclusão: O Chevrolet Camaro, um dos ícones entre os esportivos norte-americanos, é um carro novo na sexta geração. Empurrado por uma usina de força, conta com recursos eletrônicos que aumentaram o conforto, a sofisticação e a segurança facilitando a condução. Muitos detalhes remetem aos sofisticados carrões europeus com ótimas relações peso/potência e custo/benefício.



O motor V8 4.2 16V de 461 cv ´é uma usina de força que na estrada em velocidade constante desliga quatro cilindros Foto: Priscila Nunes/Especial